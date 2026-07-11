Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Diğer

Almanya Milli Takımı’nda teknik direktör belirsizliği sona ermek üzere. Almanya Futbol Federasyonu (DFB), Jürgen Klopp ile yürütülen görüşmelerde önemli mesafe kat edildiğini açıkladı.

PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI

DFB tarafından yapılan açıklamada, Federasyon Başkanı Bernd Neuendorf ile Başkan Yardımcısı Hans-Joachim Watzke’nin New York’ta Jürgen Klopp ile kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. Tarafların olası sözleşmenin temel şartlarında prensip anlaşmasına vardığı ifade edildi.

GÖRÜŞMELER SÜRECEK

Federasyon, müzakerelerin önümüzdeki hafta da devam edeceğini açıkladı. Tarafların sürecin olumlu sonuçlanacağı konusunda iyimser olduğu aktarıldı.

RED BULL DETAYI

Açıklamada, anlaşmanın resmiyet kazanabilmesi için Klopp’un mevcut işvereni Red Bull ile de uzlaşma sağlanması gerektiği vurgulandı.

SON ONAY BEKLENİYOR

Jürgen Klopp ile yapılacak olası sözleşmenin yürürlüğe girebilmesi için DFB GmbH & Co. KG Denetleme Kurulu ile Ortaklar Kurulu’nun ortak toplantısında onaylanması gerekiyor.

RESMİ İMZA İÇİN GERİ SAYIM

Tüm süreçlerin tamamlanması halinde Jürgen Klopp’un Almanya Milli Takımı’nın yeni teknik direktörü olarak göreve başlaması bekleniyor. Bu gelişmeyle birlikte Alman futbolunda yeni bir dönemin kapısı aralanmış olacak.