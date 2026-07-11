Memurların tazminatı yeniden hesaplanacak: Resmi Gazete'de yayımlandı

HİZMET SÜRELERİ BELİRLEYİCİ OLACAK

Buna göre; toplam hizmet süresi en az 50 yıl olan öğretmenler ve toplam hizmet süresi en az 25 yıl olan öğretmenler ilgili maddede belirtilen esaslar doğrultusunda özel hizmet tazminatından yararlanacak.