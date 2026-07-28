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Kaynak: Haber Merkezi

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Dublin’de İrlanda Başbakanı Micheál Martin ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Avrupa Birliği’nin İsrail’e yönelik olası yaptırımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Merz, Almanya’nın İsrail’e yönelik genel yaptırımları doğru bulmadığını belirterek, “İsrail’e yönelik yaptırım rejimlerine genel olarak katılamayız ve katılmak da istemiyoruz. Bu durum, en azından şimdilik böyle kalacak.” ifadelerini kullandı.

BATI ŞERİA VURGUSU

Merz, Batı Şeria’daki İsrail yerleşimlerinden gelen ürünlerin Avrupa Birliği’nin İsrail’e tanıdığı ticari ayrıcalıklardan yararlanmaması gerektiğini söyledi. Ayrıca, yerleşim faaliyetlerine yönelik eleştirilerini Başbakan Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmelerde de dile getirdiğini aktardı.

RUSYA YAPTIRIMLARI SORUSUNA YANIT

Basın toplantısında Rusya’ya yönelik yaptırımlarla ilgili soruyu da yanıtlayan Merz, bu konuların Avrupa ve Almanya’nın çıkarları doğrultusunda değerlendirildiğini belirtti ancak ayrıntı vermedi.

YARGILAMA SÜRECİ HAKKINDA AÇIKLAMA

İrlandalı aktivist Daniel Tatlow-Devally’nin Almanya’daki yargı sürecine ilişkin soruyu da yanıtlayan Merz, Almanya’da hukukun üstünlüğü ilkesinin geçerli olduğunu ve yargılama süreçlerinin uluslararası standartlara uygun şekilde yürütüldüğünü söyledi.