Almanya'da tüketici güveni, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlere ve artan enerji maliyetlerine rağmen haziran ayı için beklenmedik artış göstererek düşüş eğilimini kaydetti.

Alman pazar araştırma şirketi GfK ile Nuremberg Piyasa Kararları Enstitüsü (NIM) tarafından hazırlanan gelecek aya yönelik Tüketici Güven Endeksi sonuçlarını paylaştı.

Buna göre, haziran ayı için öngörülen endeks değeri mayısa göre 3,3 puan artarak eksi 29,8 puana geldi.

Mayıs ayı verisi ise eksi 33,1 puan olarak revize edildi. Endeksteki toparlanmaya rağmen tüketici güveninin tarihsel ortalamalara göre oldukça düşük seviyede kalmaya devam ettiği aktarıldı.

Gelir beklentisi endeksi, bir önceki aya göre 11,4 puan artışla eksi 13 puana yükseldi.

Tüketicilerin otomobil veya bilgisayar gibi büyük harcamalar yapma istekliliğini ölçen "satın alma eğilimi" endeksi, aylık bazda 1,2 puanlık sınırlı artışla eksi 13,2 puana geldi.

Hane halkının kenara para koyma eğilimini gösteren "tasarruf eğilimi" endeksi ise üst üste üçüncü ayında da hafif düşüşünü devam ettirdi. Endeks, 2,2 puanlık azalışla 13,9 puana düştü.

Öte yandan, Almanya'da şubatta yüzde 1,9 olan yıllık enflasyon nisanda yüzde 2,9'a geldi.