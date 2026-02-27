Almanya’da toplu taşıma sektöründe çalışanlar, çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve hafta sonu mesailerinde ücret artışı talebiyle ülke genelinde greve gitti. Otobüs, metro ve tramvay seferlerinin durmasıyla Almanya’da haftanın son iş gününde toplu taşıma durma noktasına geldi.

Almanya’da belediyelere bağlı ulaşım şirketlerinde çalışanları temsil eden Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikasının (Ver.di) devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde işverenlere baskıyı artırmak amacıyla ilan ettiği iki günlük grev kararı almıştı. Toplu taşıma sektöründe çalışanlar, çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve hafta sonu mesailerinde ücret artışı talebiyle ülke genelinde greve gitti. Haftanın son iş gününde başlayan ve bazı eyaletlerde Pazar gece yarısına kadar sarkabileceği belirtilen grev nedeniyle ulaşım felç oldu. Şehir içi araç trafiği yoğunlaşırken, bağlantı yolları ve otoyol girişlerinde trafik durma noktasında geldi. Grev özellikle Berlin, Hamburg, Münih, Köln, Frankfurt, Stuttgart kentlerinde toplu ulaşımı felç etti.

Öte yandan Berlin’de yüzlerce işçi Ekonomi Bakanlığı binası önündeki parkta toplanarak taleplerini yüksek sesle dile getirdi. "Grev olmadan hiç bir şey değişmeyecek" yazılı pankart açan işçiler, çalışma şartlarının iyileştirilmesi için sloganlar attı.

NE OLMUŞTU?

Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikası (Ver.di), Salı günü ücret ve çalışma şartlarına yönelik müzakerelerde işverenlere baskıyı artırmak amacıyla ülke genelinde belediye toplu taşıma şirketlerinde çalışanları 27-28 Şubat’ta 2 günlük uyarı grevine gitmeye çağırmıştı.

SENDİKA NE TALEP EDİYOR?

Belediye toplu taşıma şirketlerinde çalışan yaklaşık 100 bin personel adına müzakere yürüten Ver.di, haftalık çalışma saatlerinin kısaltılması, dinlenme sürelerinin uzatılması, vardiya sürelerinin düzenlenmesi, gece ve hafta sonu çalışmaları için daha yüksek prim ödenmesini talep ediyor. Almanya’da 2 Şubat’ta da toplu taşıma sektöründe çalışan 100 bin kişi, çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve hafta sonu mesailerinde ücret artışı talebiyle ülke genelinde iş bırakmış, otobüs, metro ve tramvay seferlerinin durmasıyla Almanya’da toplu taşıma durma noktasına gelmişti.

Uzun süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, Almanya genelindeki 150 otobüs, tramvay ve yerel tren işletmesinde çalışanlar adına Ver.di sendikası ile işverenler arasında yürütülüyor.