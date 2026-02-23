Fransa, İspanya, İtalya ve Yunanistan gibi Avrupa ülkeleri, çocukların sosyal medya kullanımına kısıtlama ve yasaklar getirmeyi planlıyor.

Almanya’da, Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD), sosyal medya platformlarında yaş sınırı getirilmesi önerisi üzerinde tartışıyor. Hristiyan Sosyal Birlik (CSU), sosyal medyaya katılım için 14 yaş sınırı ve 16 yaşına kadar özel koruma sağlanmasını önerirken SPD de benzer şekilde 14 yaş sınırını destekleyip 16 yaş altına uygun sosyal medya versiyonları oluşturulmasını savunuyor.



Koalisyon ortağı Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) ise teklife karşı çıkıyor. CSU Meclis Grup Başkanı Alexander Hoffmann, yasakların çocuk ve gençlerin sosyal medyayı doğru şekilde öğrenmesini engelleyeceğini söyledi. Almanya Çocuk Hakları Örgütü de yasağa karşı çıkarak, platformların daha fazla sorumluluk alması gerektiğini vurguladı.



SPD Genel Sekreteri Tim Klüssendorf, algoritmaların, nefret ve zorbalığın çocuklar için ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirterek, devletin acilen müdahale etmesi gerektiğini söyledi.



Avrupa Birliği (AB) Komisyonu da, tüm üye ülkeler için geçerli olabilecek sosyal medya yaş sınırını belirlemek üzere çalışmalarını sürdürüyor, kararın yaz aylarına kadar açıklanması bekleniyor.