RTÜK sopasıyla hem muhalif televizyon kanallarını hem de muhalif yayın yapan sosyal medya kanallarını baskı altına alan iktidar, şimdi de dijital içerik üreticilerini hedefe koydu.

İktidara yakın bir çizgide yayın yapan CNN, sosyal medya yasağının altyapı çalışmalarına başladı. Türkiye'de 5 milyona yakın abonesi bulunan Netflix'i hedef alan CNN, platformda bulunan dijital içerikleri öne sürüp "Sosyal medya yasağının" yetersiz olacağını, bu platformlara da önlem alınması gerektiğini söyledi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in, makamına oturur oturmaz ilk söylediği vaatlerden biri olan sosyal medya yasağı konusunda iktidara yakın çizgide yayın yapan kanallar cephe almaya başladı. CNN Türk, bugün hazırladığı VİZÖR programında Netflix'i hedef aldı. Netflix'in yasak ilişki ve müstehcenlik konusunda propaganda yaptığını öne sürdü. Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ ise Netflix ve benzeri platformlarda müstehcenliğe karşı toplumun ayağa kalkması gerektiğini söyledi.

CNN Türk'ün bir dijital platformu doğrudan hedef alan bir yayın yapması, "iktidar medyası harıl harıl çalışıyor" yorumlarına sebep oldu.

YASAKLAR İKTİDARI

Göreve geldiklerinde 3Y (Yolsuzluk, yoksulluk, yasaklar) ile mücadele edeceğini söyleyen AKP döneminde yasaklar bir politika aracına dönüştü. 2020 yılında getirilen Sosyal Medya Yasası kapsamında platformlara temsilci bulundurma zorunluluğu getirildi. 2021 yılından itibaren sıkı denetim altına giren sosyal medyada "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek" suçlamasıyla yapıla gözaltılar arttı. RTÜK, TV dizilerine yaptırım uygulayarak, kamuoyunda "ideolojik" olduğu değerlendirilen cezalar kesti.

2022 yılında Dezenformasyon Yasası yürürlüğe girdi. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu resmen tanımlandı. Sosyal medya paylaşımlarına hapis yolu açıldı.

2024 yılında Meta ve X'e yönelik içerik engelleme ve bant daraltma uygulamaları arttı. 2025 yılında ise özellikle muhalif gazetecilere yönelik erişim engeli kararı sayısında ciddi artış gözlemlendi.

2026'NIN MOTTOSU FİŞLEME Mİ?

Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olmasının ardından 15 yaş altına sosyal medya yasağı uygulanması için çalışmalara başladıklarını açıklamasının ardından, "kimlik zorunluluğu" tartışma yarattı. Sosyal medya kullanıcıları artık platformlara kimlik doğrulaması yaparak girmek zorunda kalacak. Bu tasarı kişisel verilerin güvenliği konusunda tartışma yaratırken, bunun bir düzenleme değil "fişleme" olduğu konuşuluyor.

Adalet Bakanı'nın açıklamaları, iktidar medyasında şimdiden dillendirilmeye başlandı. Sosyal medya ve dijital medyaya getirilen veya getirilecek kısıtlamalar konusundan yaşanacak gelişmeler ise şimdilik merak konusu