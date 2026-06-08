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Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), nisan ayına ilişkin fabrika siparişlerinin geçici verilerini paylaştı.

Ülkede imalat sektöründeki siparişler nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 3,8 düştü. Piyasa beklentisi yüzde 2 düşüş eğilimindeydi.

Fabrika siparişleri, nisanda 2025'in aynı ayıyla kıyaslandığında ise yüzde 1,6 artış oldu.

Mart ayına ilişkin daha önce yüzde 5 olarak açıklanan artış verisi ise yüzde 4,5 olarak aşağı yönlü düzenledi.

Yurt dışı siparişler nisan ayında yüzde 4,2 geriledi. Avro Bölgesi'nden gelen siparişler yüzde 11,1 ile çok sert düşerken Avro Bölgesi dışındaki ülkelerden gelen talepler yüzde 0,8 ile sınırlı artış kaydetti.

Yurt içi siparişler ise yüzde 2,9 düştü.

En büyük gerileme, yüzde 16,3 düşüşle elektrikli teçhizat imalatında oldu. Makine ve ekipman imalatı yüzde 7,4, lokomotif sektör konumundaki otomotiv endüstrisi ise yüzde 5,3 düşüş yaşadı.

Sermaye malları siparişleri yüzde 2,9, ara mallar yüzde 4,4 ve tüketim malları siparişleri yüzde 6,7 düşüş kaydetti.