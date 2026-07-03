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Almanya'da evli olduğu Alman vatandaşı Angelika Cristina'yı 2006 yılında öldürdüğü iddia edilen Nasıf Aydın'ın yargılanmasına Konya'da devam edildi. Interpol tarafından uzun yıllardır kırmızı bültenle aranan sanık, 12 Ağustos 2024'te Antalya'da düzenlenen operasyonla yakalanarak tutuklanmıştı.

T24'ün haberine göre, hakkında "tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçlamasıyla dava açılan sanık, duruşmaya cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı.

CİNAYETİN NEDENİ TARTIŞMA İDDİASI

İddianameye göre Nasıf Aydın, Türkiye'de tanışarak evlendiği Alman vatandaşı Angelika Cristina ile Almanya'da yaşamaya başladı.

30 Haziran 2006'da çift arasında, iddiaya göre çocuklarının farklı bir dine göre yetiştirilmesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Angelika Cristina'nın hayatını kaybettiği, sanığın ise olay sonrası kaçtığı öne sürüldü.

SANIK TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Duruşmada savunma yapan Nasıf Aydın, olayın Alman makamlarının iddia ettiği gibi tasarlanmış bir cinayet olmadığını ileri sürdü.

Cezaevinde sağlık sorunları yaşadığını ve ailesinin zor durumda olduğunu belirten sanık, tahliyesini talep etti.

AVUKATTAN DİKKAT ÇEKEN "ZAMAN AŞIMI" SAVUNMASI

Sanık avukatı ise mahkemede yaptığı savunmada, olayın Alman hukukuna göre değerlendirilmesi gerektiğini öne sürdü.

Avukat, Alman hukukçularla görüştüğünü belirterek, olayda tasarlama unsurunun bulunmadığını, eylemin niteliksiz kasten öldürme kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

Müvekkilinin Almanya'da yargılanması halinde alabileceği en yüksek cezanın 15 yıl olduğunu iddia eden avukat, olay tarihine göre suçun Alman hukukunda zaman aşımına uğradığını ileri sürerek tahliye talebinde bulundu.

MAHKEMEDEN TAHLİYE TALEBİNE RET

Mahkeme heyeti, sanık ve avukatının tahliye taleplerini reddetti.

Dosyadaki eksikliklerin giderilmesine karar veren mahkeme, Nasıf Aydın'ın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.