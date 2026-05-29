Almanya’nın Köln kenti, Avrupa genelinden on binlerce kişinin katılım sağlayacağı büyük bir açık hava kültür festivaline ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu (AABF) tarafından “Birlik Olalım (BE ONE)” sloganıyla organize edilen dev etkinliğe, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinden yaklaşık 10 binin üzerinde kişinin katılması öngörülüyor. Sanat, kültür ve toplumsal dayanışma mesajlarının ön planda olacağı organizasyon, yarın saat 14.00’te Ren Nehri kıyısında bulunan Köln'ün dünyaca ünlü konser alanı Tanzbrunnen’de başlayacak.

Demokrasi ve özgürlük vurgusunun yapılacağı festival programında, çok sayıda tanınmış siyasetçi ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi söz alacak. Etkinlikte konuşma yapması beklenen isimler arasında; AABF Genel Başkanı Hüseyin Mat, CHP Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurhayat Altaca Kayışoğlu, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP Almanya Federasyon Başkanı Özgür Uçma ve Kuzey Ren-Vestfalya Uyum Bakanı Verena Schäffer yer alıyor.

Kültürel paylaşımların öne çıkacağı festival sahnesinde İlkay Akkaya, Suavi, Miraz, Sasa, Efkan Şeşen, Zeynep Bakşi Karatağ, Aylin Yıldırım, Mavi der Rota, Grup Eman ve Ser Davul Zurna gibi sevilen sanatçı ve müzik grupları performans sergileyecek.

Ailelerin de keyifli vakit geçirmesi hedeflenen festival alanında, çocuklara özel aktiviteler de unutulmadı. Çocuklar için şişme oyun parkı, yüz boyama, yaratıcı saç örgüsü ve boncuk bileklik yapımı gibi çeşitli eğlenceli etkinlikler düzenlenecek.

Sosyal sorumluluk ve dayanışma projelerine de alan açılan etkinlikte, Okuyucu İnisiyatifi ve BirGün gazetesi öncülüğünde anlamlı bir çalışma yürütülecek. Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, BirGün muhabiri İsmail Arı ve diğer tutuklu gazeteciler adına alanda bir dayanışma standı kurulacak.

AABF tarafından yapılan kurumsal açıklamada, festivalin demokrasi mücadelesinin ortak bir zemini olduğuna işaret edilerek, otoriterleşmeye karşı birlikteliğin güçlendirilmesinin amaçlandığı ifade edildi. Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen AABF Genel Başkanı Hüseyin Mat, şu ifadeleri kullandı:

“30 Mayıs’ta Köln’de on binlerce canımızın katılacağı büyük bir buluşma gerçekleştireceğiz. “Birlik Olalım (BE ONE)” adıyla düzenleyeceğimiz büyük buluşmada hem kucaklaşacağız hem dayanışmamızı göstereceğiz hem de tarihsel gücümüzü, beraberliğimizi ve birliğimizi bir kez daha dünya kamuoyuyla paylaşacağız. Festivalimiz barışı, eşitliği, özgürlüğü ve demokrasiyi savunmanın, otoriter iktidara karşı dayanışmayı ve ortak mücadeleyi büyütmenin alanıdır.”

Festivale katılım sağlamak isteyen vatandaşların, giriş biletlerini kendi bölgelerinde faaliyet gösteren Alevi Kültür Merkezlerinden temin edebilecekleri bildirildi.