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S&P Global, Almanya'nın mayıs ayına ilişkin nihai Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerini paylaştı.

Buna göre, ülkede hizmet sektörü PMI mayısta 46,9'dan 48,1'e geldi. Endeks, 47,8 puan olan öncü verinin hafif üzerinde gerçekleşse de sektörde son bir yıldır ilk kez üst üste 2 ay daralma olmuştu.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde genişlemeye, 50'nin altında kalması ise daralmayı gösteriyor.

"ENERJİ MALİYETLERİ VE BELİRSİZLİKLER TALEBİ BASKILIYOR"

S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktör Yardımcısı Phil Smith, verilere ilişkin değerlendirmesinde, hizmet sektörünün mayıs ayında da daralma bölgesinde kalmaya devam ettiğini vurgulayarak, "Bu durum, yılın ilk çeyreğindeki güçlü büyümenin ardından genel ekonominin ikinci çeyrekte küçülme sürecine girebileceği ihtimalini artırıyor."dedi.