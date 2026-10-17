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Almanya Bundesliga'da Bayern Münih, Allianz Arena'da konuk ettiği RB Leipzig'i 6-1 mağlup ederek gövde gösterisi yaptı.

Son iki karşılaşmasından beraberlikle ayrılan Vincent Kompany yönetimindeki Bavyera ekibi, Leipzig karşısında baştan sona üstün bir oyun ortaya koyarak yeniden galibiyetle tanıştı.

Bayern Münih'e farklı galibiyeti getiren golleri Luis Diaz (3), Aleksandar Pavlovic, Michael Olise ve Harry Kane kaydetti. Leipzig'in tek golü ise uzatma dakikalarında Maksimovic'ten geldi.

BAYERN MÜNİH İLK YARIDA FİŞİ ÇEKTİ

Karşılaşmaya oldukça etkili başlayan Bayern Münih, henüz ilk dakikadan itibaren rakip kalede tehlikeler yarattı.

Ev sahibi ekip, 12. dakikada Luis Diaz'ın golüyle öne geçti. Kolombiyalı yıldız, Harry Kane'in başlattığı atakta Leipzig savunmasını geride bırakarak topu ağlarla buluşturdu.

Bayern Münih, 26. dakikada Aleksandar Pavlovic'in golüyle farkı ikiye çıkardı. 34. dakikada ise Kane'in pasını değerlendiren Michael Olise, skoru 3-0'a getirdi.

Leipzig kalecisi Maarten Vandevoordt'un yaptığı kritik kurtarışlar, ilk yarıda farkın daha da açılmasını önledi.

LUIS DIAZ HAT-TRICK YAPTI, KANE GOL VE ASİSTLERİYLE ÖNE ÇIKTI

İkinci yarıda da hız kesmeyen Bayern Münih, 47. dakikada Luis Diaz'ın ikinci golüyle skoru 4-0 yaptı.

53. dakikada Harry Kane de golünü atarak farkı beşe çıkardı.

Karşılaşmanın ilerleyen bölümünde bir kez daha sahneye çıkan Luis Diaz, ceza sahası çevresinden yaptığı vuruşla üçüncü golünü kaydetti ve hat-trick yaptı.

Kolombiyalı futbolcu, 3 golle maçın en skorer ismi olurken Harry Kane de 1 gol ve 3 asistlik performansıyla galibiyete damga vurdu.

LEIPZIG'İN TEK GOLÜ UZATMALARDA GELDİ

Teknik direktör Martin Demichelis yönetimindeki RB Leipzig, Bayern Münih'in hücumları karşısında özellikle savunmada büyük sorunlar yaşadı.

Konuk ekip, maçın son bölümünde birkaç fırsat yakalasa da bunları değerlendiremedi. Leipzig'in tek golü, 90+2. dakikada Maksimovic'in sert şutuyla geldi. Karşılaşma Bayern Münih'in 6-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Bu sonuçla puanını 14'e yükselten Bayern Münih liderliğini sürdürürken RB Leipzig 9 puanda kaldı.

BUNDESLIGA'DAN GÜNÜN SONUÇLARI

Elversberg 4-3 Augsburg

Werder Bremen 2-2 Paderborn

Hamburg 1-0 Stuttgart

Union Berlin 0-0 Borussia Dortmund

Schalke 04 0-1 Mainz 05

Bayern Münih 6-1 RB Leipzig