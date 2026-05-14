Beşiktaş GAİN Basketbol Takımı Başantrenörü Dusan Alimpijevic, normal sezonda kulüp tarihinin ligdeki en yüksek galibiyet sayısına ulaştıklarını belirterek oyuncularıyla gurur duyduğunu söyledi.

Siyah-beyazlı ekip, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi normal sezonunu 25 galibiyet ve 5 mağlubiyetle tamamladı.

16 Mayıs Cumartesi günü Fenerbahçe Beko ile Bahçeşehir Koleji arasında oynanacak son karşılaşmanın ardından Beşiktaş’ın sıralamadaki yeri netleşecek. Fenerbahçe Beko’nun kazanması halinde sarı-lacivertliler sezonu averajla lider bitirecek ve Beşiktaş ikinci sırada yer alacak. Bahçeşehir Koleji’nin kazanması durumunda ise Beşiktaş normal sezonu zirvede tamamlayacak.

Fenerbahçe Beko’yu deplasmanda 85-72 mağlup ettikleri maçın ardından AA’ya konuşan Alimpijevic, “Bu, Beşiktaş tarihindeki bir sezonda en fazla galibiyet sayısı. Bir rekor daha kırdık ve bunun için oyuncularımla gurur duyuyorum. Harika bir iş çıkardık. Normal sezonu birinci mi ikinci mi bitireceğimizi görmek için son maçı bekleyeceğiz. Sezon başında biri bize bunu söyleseydi kimse inanmazdı. Bu galibiyet herkese güven verdi” dedi.

“HER ŞEY TUTARLILIK GEREKTİRİR”

BKT Avrupa Kupası’nda (EuroCup) şampiyonluğa ulaşamamaktan dolayı hayal kırıklığı yaşadıklarını da belirten Sırp başantrenör, sürdürülebilir başarının önemine dikkat çekti.

Avrupa Kupası’nda kötü bir sezon geçirmediklerini ifade eden Alimpijevic, “EuroCup’ı kazanamadığımız için üzgünüz. Final oynadık ve kulüp tarihinde bunu ilk kez başardık. Her şey tutarlılık gerektirir. EuroLeague’de Final Four oynayan takımlar her sezon yatırım yapmaya devam ediyor. Ciddi kulüpler bunu bırakmaz, sürdürülebilir başarı için devam eder” ifadelerini kullandı.