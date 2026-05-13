Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 29. hafta erteleme maçında Beşiktaş GAİN, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe Beko’yu farklı mağlup etti.

BEŞİKTAŞ LİGDE 5 YIL SONRA FENERBAHÇE'Yİ YENDİ

Siyah-beyazlı ekip, derbide baştan sona üstün oynadığı mücadeleyi 85-72 kazanarak 5 yıl sonra ligde Fenerbahçe'yi yendi.

BEŞİKTAŞ MAÇIN BAŞINDA FARKI AÇTI

Karşılaşmaya inanılmaz bir enerjiyle başlayan Beşiktaş GAİN, ilk bölümde 24-1’lik seri yakalayarak farkı kısa sürede açtı. Siyah-beyazlı ekip maç boyunca skor üstünlüğünü bırakmadı.

Fenerbahçe Beko özellikle ilk çeyrekte hücumda büyük sorun yaşadı.

FENERBAHÇE İKİNCİ YARIDA TEPKİ VERDİ AMA YETMEDİ

Sarı-lacivertli ekip ikinci yarıda savunma sertliğini artırarak maça ortak olmaya çalıştı.

Ancak Dusan Alimpijevic’in öğrencileri hem fiziksel hem mental anlamda rakibine üstünlük kurmayı başardı.

Siyah-beyazlı ekip maç sonunda ikili averajı alma şansı da yakaladı ancak son hücumlardan sonuç çıkaramadı.

LİDERLİK YARIŞI SON MAÇA KALDI

Bu sonuçla Beşiktaş GAİN normal sezonu 25 galibiyetle tamamladı. Fenerbahçe Beko ise 24 galibiyette kaldı. Basketbol Süper Ligi’nde liderliği ikili averajda üstünlüğü elinde bulunduran Fenerbahçe'nin Bahçeşehir Koleji ile oynayacağı erteleme maçının sonucu belirleyecek.