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Kamuoyunda “Süleymancılar” olarak bilinen yapılanmanın lideri Alihan Kuriş hakkında yürütülen soruşturma kapsamında aranan iki isme ulaşıldı.

Halktv'nin haberine göre, Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş ile Yılmaz Kimya yöneticilerinden Erhan Yılmaz, Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Bozburun'da yakalandı.

Kuriş ve Yılmaz'ın işlemlerinin ardından soruşturmanın yürütüldüğü Ankara'ya sevk edilmeleri bekleniyor. İki şüphelinin yakalanmasıyla birlikte soruşturmanın 206 kilogram külçe altının ele geçirildiği bölümündeki bağlantılar da yeniden gündeme geldi.

SEVK SIRASINDA KULLANILAN ARAÇTA DİKKAT ÇEKEN AYRINTI

Gazeteci Mevlüt İşli'nin haberine göre, Kuriş ve Yılmaz'ın Muğla'ya götürülmesinde 34 SL 313 plakalı araç kullanıldı.

Soruşturma kapsamında yapılan incelemede aracın, eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına 2030 yılına kadar tahsisli olduğu tespit edildi.

Yılmaz ve Kuriş'in yakalanmadan önce yurt dışına kaçış hazırlığında olduklarının değerlendirildiği de aktarıldı.

ARAÇ İZMİR'DE PLAKA TANIMA SİSTEMİ'NE TAKILDI

Plaka Tanıma Sistemi ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen soruşturma birimleri, aracın 16 Ağustos'ta İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı Kozpınar mevkisindeki bir akaryakıt istasyonundan yakıt aldığını belirledi.

Aracı Mehmet Özmen'in kullandığı tespit edilirken, görüntülerde Özmen'in araçtan indiği, diğer kişilerin ise tedbir amacıyla araçta kaldığı değerlendirildi.

Soruşturma birimleri, Özmen'in şüphelileri Muğla'ya bıraktıktan sonra İstanbul'a döndüğünü değerlendiriyor.

TELEFONUNU SAATLERCE KAPALI TUTTU

İncelemelerde, Özmen'in kullandığı değerlendirilen GSM hattının 16 Ağustos günü saat 12.31'de kapatıldığı belirlendi.

Aynı gün saat 15.05'te araç ViaPort'taki Plaka Tanıma Sistemi kayıtlarına girdi. Özmen'in gidiş ve dönüş güzergahı boyunca telefonunu kapalı tuttuğu, hattın ise 17 Ağustos saat 11.05'te yeniden aktif hale geldiği tespit edildi.

Telefonun yeniden açıldığı saat ile aracın ViaPort'taki PTS kaydının uyumlu olduğu belirtildi.

SORUŞTURMANIN MERKEZİNDE 206 KİLOGRAM KÜLÇE ALTIN VAR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 13 Ağustos'ta başlatılan operasyon, “suç örgütü kurma ve yönetme”, “suç örgütüne üye olma”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama”, “kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık” ve “Vergi Usul Kanunu'na muhalefet” suçlamaları kapsamında yürütülüyor.

İstanbul, Ankara ve Antalya'nın da aralarında bulunduğu 17 ilde düzenlenen operasyonda 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirketin kullandığı 80 adreste arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

Operasyonun ilk aşamasında yakalanan 38 şüpheliden 32'si, aralarında Alihan Kuriş'in de bulunduğu kişiler tutuklandı. Altı şüpheli hakkında ise ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verildi.

DEPODAN 206 KİLO KÜLÇE ALTIN ÇIKTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Mali Suçlarla Mücadele ekiplerinin Ümraniye'deki Yılmaz Kimya Genel Merkezi ile şirkete ait depolarda yaptığı aramalarda yaklaşık 206 kilogram külçe altın ele geçirildiği bildirildi.

Aynı aramalarda 358 bin 100 dolar, 102 bin 300 avro, üç ruhsatsız tabanca ve bir kamera kayıt cihazının da ele geçirildiği aktarıldı.

Altınların operasyon günündeki piyasa değerinin yaklaşık 1 milyar 380 milyon lira olduğu hesaplandı.

HİLMİ TUNA KURİŞ'İN ŞİRKET BAĞLANTISI ORTAYA ÇIKTI

Soruşturmanın ilerleyen aşamasında Hilmi Tuna Kuriş'in, altınların bulunduğu Yılmaz Kimya ile resmi bağlantısının olduğu belirlendi.

Ticaret sicili kayıtlarına dayandırılan bilgilere göre Kuriş, 19 Kasım 2025'ten itibaren şirketin yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı.

Kuriş ve Erhan Yılmaz'ın yakalanmasının ardından soruşturmanın, 206 kilogram külçe altının kaynağı ve şirket bağlantıları dahil olmak üzere yeni ayrıntılar üzerinden sürdürüleceği bildirildi.