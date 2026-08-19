Alihan Kuriş’e yönelik düzenlenen operasyonun yankıları sürerken, kamuoyunun dikkati Türkiye'deki diğer cemaatlerin ekonomik yapılanmalarına ve devasa mal varlıklarına yöneldi. Bu süreçte, özellikle kardeşler arasındaki miras kavgasıyla sıkça gündeme gelen Menzil cemaatinin şirketleşme yapısı ve serveti mercek altına alındı. Birçok kişi, Menzil için de benzer bir hukuki adımın atılıp atılmayacağını tartışmaya başladı.

SAKİ ELHÜSEYNİ CEPHESİNDEN KARDEŞLERE AĞIR SUÇLAMALAR

Cumhuriyet gazetesinden Aytunç Ürkmez’in aktardığı detaylara göre, cemaat içindeki gerilim giderek tırmanıyor. Mevcut lider Saki Elhüseyni’nin destekçileri, muhalif kardeşler Mübarek ve Fettah’ı sert bir dille eleştirdi. Saki cephesi, yaşananların basit bir "miras kavgası" olmadığını; kardeşlerinin şeriata ve cemaat nizamına aykırı hareket ettiğini iddia ediyor. Hatta muhalif kardeşlerin eylemleri, Süleymancılar cemaatindeki Kuriş dosyasında yer alan iddialarla bağdaştırılıyor.

"ŞEFFAFLIK" VE "ÜMMETİN MALI" VURGUSU

Saki taraftarları, mevcut operasyonel süreçlerin bizzat Saki Elhüseyni'nin duruşunun bir sonucu olduğunu öne sürüyor. Saki'nin mal varlıkları için sarf ettiği öne sürülen "Buralar bizim değil, ümmetin malıdır" sözünün, cemaat ve tarikatlar adına önemli bir özeleştiri niteliği taşıdığı savunuluyor. Kendi liderlerinin şeffaflık ve hukukun üstünlüğünden yana olduğunu belirten grup, rakip kardeşleri ise kendi içlerindeki tehlikeli oluşumlara göz yummakla suçluyor.

KİLİT İSİM: "NİZAM BEY" İDDİASI

Miras, tapu ve para krizinin bir diğer boyutunda ise "Nizam Bey" isimli bir müridin adı geçiyor. Saki Elhüseyni tarafı, Mübarek'e yakın olduğu belirtilen bu kişinin cemaatin finansal tartışmalarının merkezinde olduğunu öne sürdü. Cemaat içinden sızan bilgilere göre, Nizam Bey'in özellikle Avrupa ülkelerindeki tapu ve mülkiyet davalarında etkin bir rol oynadığı iddia ediliyor.

200 KÜLÇE ALTIN KAYIPLARDA

Cemaat kaynakları, Alihan Kuriş’in firari kardeşi Hilmi Tuna Kuriş’in evinde bulunduğu iddia edilen 200 külçe altını örnek göstererek, Nizam Bey hakkında da benzer iddialar bulunduğunu savunuyor. Kaynakların aktardığı bilgiye göre; 2016 yılında Nizam Bey tarafından Semerkand Vakfı çalışanlarından, her ay ev sahibi olma vaadiyle kişi başına 390 gram altın değerinde para toplandı. Cemaat kaynakları, önceki lider Abdulbaki Elhüseyni’nin ölümünün ardından bu paraların kaybolduğunu iddia etti.