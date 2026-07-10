Kaynak: İHA

TFF 2. Lig’de mücadele eden İzmir temsilcisi Aliağa Futbol Kulübü, son günlerde kamuoyunda ve sosyal medyada kulübün geleceğine yönelik yapılan çeşitli spekülasyonların ardından sessizliğini bozdu. Kulüpte yaşanan son gelişmeler ve yeni sezon kadro planlamasıyla ilgili yazılı bir basın açıklaması yayınlayan yönetim, taraftarlara ve futbol kamuoyuna net mesajlar verdi. Yapılan açıklamada, kulübün mali yapısını koruyarak üst sıraları hedefleyen, dinamik bir kadro mühendisliği üzerinde çalışıldığı aktarıldı.

ZORUNLULUK DEĞİL PLANLI SPORTİF STRATEJİ

Aliağa Futbol Kulübü yönetimi, takımdaki köklü oyuncu değişiminin arkasında idari veya finansal bir sıkışmışlık yatmadığının altını çizdi. Yaşanan sürecin tamamen sürdürülebilir bir gelecek kurma amacı taşıdığını belirten yönetim, şu ifadelere yer verdi: "Son günlerde kulübümüz hakkında ortaya atılan çeşitli değerlendirmeleri yakından takip ediyoruz. Aliağa Futbol Kulübü olarak yürüttüğümüz oyuncu değişimi süreci, herhangi bir yönetimsel veya ekonomik zorunluluktan değil, tamamen planlı ve sürdürülebilir bir sportif yapılanma stratejisinden kaynaklanmaktadır. Kulübümüz; mali disiplinden taviz vermeden, doğru maliyetlerle mücadele eden, sahada karakter koyan ve başarı hedefleyen bir takım oluşturmayı amaçlamaktadır."

BÜTÇE DENGELENİYOR, HEDEFLER DEĞİŞMİYOR

Yüksek maaş bütçesine sahip oyuncularla yolların ayrılmasının kulübün hedeflerini küçülttüğü şeklinde yorumlanmaması gerektiğini ifade eden Aliağa FK yönetimi, hedeflerinin arkasında olduklarını belirtti. Açıklamanın devamında, "Yüksek maliyetli oyuncularla yolların ayrılması, hedeflerimizden vazgeçtiğimiz anlamına gelmemektedir. Aksine, daha dengeli bir bütçeyle daha güçlü bir takım oluşturmanın ilk adımıdır. Aliağa FK'nın hedefi değişmemiştir. Önümüzdeki sezonda da üst sıraları zorlayan, play-off yarışının içinde yer alan ve taraftarına mücadele eden bir takım izlettirmek en önemli önceliğimizdir" denilerek yarışmacı kimliğin korunacağı aktarıldı.

YENİ TRANSFERLER KISA SÜREDE AÇIKLANACAK

Günü kurtarmak yerine kulübün geleceğini inşa etmeye odaklandıklarını vurgulayan sarı-siyahlı yönetim, transfer çalışmalarının büyük bir gizlilik ve titizlikle yürütüldüğünü müjdeledi. Açıklama, camiaya birlik çağrısı yapılarak şu sözlerle tamamlandı: "Çok kısa süre içerisinde kulübümüzün hedeflerine uygun oyuncular kamuoyu ile paylaşılacaktır. Aliağa FK; günü kurtaran değil, geleceği planlayan bir kulüptür. Bu süreçte camiamızın birlik ve beraberliği en büyük gücümüz olacaktır. Tüm taraftarlarımıza ve Aliağa kamuoyuna destekleri ve güvenleri için teşekkür ediyor, yeni sezonda hep birlikte başarı hikâyesi yazacağımıza yürekten inanıyoruz."