Kaynak: İHA

Geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig hedefine çok yaklaşmasına rağmen play-off aşamasında elenerek büyük bir hüsran yaşayan İzmir temsilcisi Aliağa Futbol Kulübü, yeni sezon öncesi kadro planlamasını radikal kararlarla sürdürüyor. Kulübün geçtiğimiz günlerde açıkladığı mali disiplin ve bütçe dengeleme stratejisinin ardından takımdaki yaprak dökümü hız kazandı. Sarı-siyahlı kulüp, son olarak takımın üç önemli ismiyle daha bağlarını kopardığını resmen ilan etti.

3 OYUNCUYA TEŞEKKÜR EDİLDİ

Sarı-siyahlı yönetimden yapılan resmi açıklamada; sol bek pozisyonunda görev yapan Musa Şahindere, sol kanat oyuncusu Göktuğ Yılmaz ve orta saha hattında mücadele eden Eray Akar ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtildi. Kulübün resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan ayrılık mesajında, "Futbolcularımızdan Musa Şahindere, Göktuğ Yılmaz ve Eray Akar’la karşılıklı görüşmeler sonrası anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze verdikleri emeklerden dolayı futbolcularımıza teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

ALİAĞA'DA SİL BAŞTAN YAPILANMA

Yeni sezonda yüksek maliyetli isimler yerine daha mütevazı, bütçe dostu ve genç ağırlıklı bir oyuncu grubuyla sahada olmayı hedefleyen Aliağa FK, bu doğrultuda kulübün çehresini tamamen değiştiriyor. İzmir ekibi, bu köklü değişim dalgası kapsamında geçtiğimiz sezon play-off maçları öncesinde 2027 yılına kadar uzun vadeli sözleşme imzaladığı Teknik Direktör Çağdaş Çavuş ile de daha önce yollarını ayırarak kulübede değişikliğe gitmişti. Takımın savunma hattını da baştan aşağı yenileyen yönetim, bu süreçte deneyimli sol bek Alberk Koç ve tecrübeli stoper Veli Çetin'le de yolları ayırarak takım bütçesinde ciddi bir rahatlama sağlamıştı. Sarı-siyahlı ekibin önümüzdeki günlerde genç transfer hamlelerini peş peşe açıklaması bekleniyor.