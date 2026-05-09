Aliağa FK, TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta 2025-2026 sezonunu 4. sırada tamamlayarak play-off etabına kalmış ancak hedeflediği TFF 1. Lig yükselişini başaramayarak elenmişti.

Yeni sezon öncesi yeniden yapılanmaya giden İzmir temsilcisi, ilk önemli adımını sportif direktörlük görevinde attı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Aliağa FK, sportif direktörlük görevine Erdem Özgenç’i getirdi. Son olarak Pendikspor’da görev yapan Özgenç, yeni sezonda kulübün sportif yapılanmasından sorumlu olacak.

Kulübün açıklamasında, "Kulübümüz, sportif direktörlük görevi için Erdem Özgenç ile anlaşma sağlamıştır. Erdem Özgenç; yeni dönemde bilgi, tecrübe ve vizyonuyla kulübümüzün sportif yapılanmasına katkı sağlayacaktır. Erdem Özgenç’e ailemize hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.