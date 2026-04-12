Süper Lig'in efsanesi şampiyon oluyor: Sadece 1 adım kaldı... Böyle bir tribün yok

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 32. hafta maçında Bursaspor ile Ankara Demirspor karşı karşıya geldi.
Süper Lig'in efsanelerinden Bursaspor, Ankara Demirspor karşısında kazanarak puanını 74’e yükseltti. Aliağa FK’nin Menemen FK karşısında galibiyet alması nedeniyle yeşil-beyazlı ekip bu maçta şampiyonluğunu ilan edemedi. Bursaspor, kalan 2 maçta 1 puan alması halinde TFF 1. Lig’e yükselecek.Taner Yener
TRİBÜNLER DİKKAT ÇEKTİ
Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) kararıyla 32 bin 500 seyirci kapasiteli Eskişehir Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu’nda oynanan, tribünlerin tıka basa dolu olduğu karşılaşmayı Bursaspor 1-0 kazandı.
Yeşil-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golü maçın 15. dakikasında Halil Akbunar kaydetti. Asisti ise Soner Aydoğdu yaptı.
Aliağa FK’nin Menemen FK karşısında aldığı 5-0'lık galibiyetin ardından Bursaspor şampiyonluğunu bu hafta ilan edemedi. Bu sonuçlarla birlikte yeşil-beyazlı ekip puanını 74’e, Aliağa FK ise 68’e yükseltti.
SADECE 1 PUAN
Kalan 2 haftada Bursaspor, rakiplerinin durumuna bakmaksızın 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan ederek TFF 1. Lig’e yükselmeyi garantileyecek.
KALAN 2 MAÇ
Bursaspor, ligde kalan 2 maçında Somaspor ile evinde, şampiyonluk yolundaki rakibi Aliağa FK ile ise deplasmanda karşı karşıya gelecek.
MUSTAFA ER FAKTÖRÜ
Ocak ayında takımın başına geçen teknik direktör Mustafa Er, Bursaspor’un başarısında önemli rol oynadı.
Yeşil-beyazlı ekip, Mustafa Er yönetiminde çıktığı 12 maçta yenilgi yüzü görmezken, bu süreçte 9 galibiyet elde etti.
Geçtiğimiz sezon TFF 3. Lig’de şampiyon olan köklü kulüp, bu sezon da TFF 2. Lig’de ipi göğüsleyerek ligin zirvesinde yer aldı.
SÜPER LİG'DE ŞAMPİYONLUK
Süper Lig’in önemli takımlarından Bursaspor, 2009-10 sezonunda şampiyon olarak 4 büyükler dışında bu başarıyı elde eden ilk takım olarak tarihe geçmişti.