Yeniçağ Gazetesi
12 Nisan 2026 Pazar
İstanbul 13°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Süper Lig'in efsanesi şampiyon oluyor: Sadece 1 adım kaldı... Böyle bir tribün yok

Süper Lig'in efsanelerinden Bursaspor, Ankara Demirspor karşısında kazanarak puanını 74’e yükseltti. Aliağa FK’nin Menemen FK karşısında galibiyet alması nedeniyle yeşil-beyazlı ekip bu maçta şampiyonluğunu ilan edemedi. Bursaspor, kalan 2 maçta 1 puan alması halinde TFF 1. Lig’e yükselecek.

Taner Yener
Haberi Paylaş
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 32. hafta maçında Bursaspor ile Ankara Demirspor karşı karşıya geldi.

1 10
TRİBÜNLER DİKKAT ÇEKTİ

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) kararıyla 32 bin 500 seyirci kapasiteli Eskişehir Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu’nda oynanan, tribünlerin tıka basa dolu olduğu karşılaşmayı Bursaspor 1-0 kazandı.

2 10
Yeşil-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golü maçın 15. dakikasında Halil Akbunar kaydetti. Asisti ise Soner Aydoğdu yaptı.

3 10
Aliağa FK’nin Menemen FK karşısında aldığı 5-0'lık galibiyetin ardından Bursaspor şampiyonluğunu bu hafta ilan edemedi. Bu sonuçlarla birlikte yeşil-beyazlı ekip puanını 74’e, Aliağa FK ise 68’e yükseltti.

4 10
SADECE 1 PUAN

Kalan 2 haftada Bursaspor, rakiplerinin durumuna bakmaksızın 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan ederek TFF 1. Lig’e yükselmeyi garantileyecek.

5 10
KALAN 2 MAÇ

Bursaspor, ligde kalan 2 maçında Somaspor ile evinde, şampiyonluk yolundaki rakibi Aliağa FK ile ise deplasmanda karşı karşıya gelecek.

6 10
MUSTAFA ER FAKTÖRÜ

Ocak ayında takımın başına geçen teknik direktör Mustafa Er, Bursaspor’un başarısında önemli rol oynadı.

7 10
Yeşil-beyazlı ekip, Mustafa Er yönetiminde çıktığı 12 maçta yenilgi yüzü görmezken, bu süreçte 9 galibiyet elde etti.

8 10
Geçtiğimiz sezon TFF 3. Lig’de şampiyon olan köklü kulüp, bu sezon da TFF 2. Lig’de ipi göğüsleyerek ligin zirvesinde yer aldı.

9 10
SÜPER LİG'DE ŞAMPİYONLUK

Süper Lig’in önemli takımlarından Bursaspor, 2009-10 sezonunda şampiyon olarak 4 büyükler dışında bu başarıyı elde eden ilk takım olarak tarihe geçmişti.

10 10
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro