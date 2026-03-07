DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TÜSİAD’ın eski yöneticileri Orhan Turan ve Ömer Aras hakkında yaptıkları açıklamalar nedeniyle verilen hapis cezalarını değerlendirdi. Babacan, iş dünyasının ekonomik sorunlara ilişkin görüş bildirmesi nedeniyle cezalandırılmasının yatırım ortamına zarar vereceğini söyledi.

Babacan, iş insanlarının ekonomik sorunlara dikkat çektiği için ceza almasının Türkiye’de güven ortamını zedeleyeceğini belirterek, “Bugün cezalandırılan yalnızca iki iş insanı değil, Türkiye’nin üretimi, istihdamı ve yatırım ortamıdır” dedi.

'YATIRIMCI BAŞKA ÜLKELERE YÖNELİR'

Ekonomide sorunların dile getirilmesinin doğal olduğunu vurgulayan Babacan, iş dünyasının eleştirileri nedeniyle cezalandırılmasının yatırımcı güvenini zayıflatacağını ifade etti. Babacan, bu durumun yatırımcıların başka ülkelere yönelmesine yol açabileceğini savundu.

Kocaeli’de katıldığı bir programda gündemi değerlendiren Babacan, Türkiye’nin gücünün güçlü liderlikten çok hukuk ve adaletle sağlanabileceğini söyledi. Babacan, geçmişte koalisyon hükümetlerinin de önemli kararlar alabildiğini belirterek, Bülent Ecevit ve Necmettin Erbakan döneminde gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekâtını örnek gösterdi.

'YENİ SİYASİ YAPI ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ'

Babacan ayrıca yeni bir siyasi oluşum üzerinde çalıştıklarını belirterek, bu yapının ne iktidara ne de ana muhalefete yakın olacağını söyledi. Olası bir ittifak, ortak liste veya ortak cumhurbaşkanı adayı gibi seçeneklerin değerlendirildiğini ifade eden Babacan, bu konuları konuşmak için henüz erken olduğunu dile getirdi.