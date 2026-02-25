Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Elazığ’da depremzede bir ailenin evinde iftar sofrasına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın posterinin bulunduğu bir pano eşliğinde katılması tepkileri beraberinde getirmişti.

AKP'nin bu adımları Ramazan etkinliklerini siyasi bir tanıtım veya propaganda fırsatı olarak görülmesi şeklinde yorumlanıyor. Bunlardan biri ise Yeni Yol grubu adına DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’dan geldi.

BABACAN: SİYASİ ÇÜRÜME

Ali Babacan, Vedat Işıkhan’ın iftar sofrasına Cumhurbaşkanı’nın reklam afişiyle birlikte gitmesini “ siyasi çürüme” olarak yorumladı.

Bakan’ın ziyaret ettiği aile evindeki sofraya siyasi panonun eşlik ettiğini belirten Babacan, şunları dile getirdi:

“Milletin sofrası adeta bir propaganda karesine dönüştürülüyor.

Devlet ile partiyi ayırmayan, kamuyu kişisel vitrine dönüştüren, manevi değerleri bile siyasi malzemeye indirgeyen bir anlayış var.

Siyasette çürüme dediğimiz şey tam da budur.

İktidardakilere sesleniyorum:

Bir ülkeyi ayakta tutan ahlaki zeminidir. Adalet duygusudur. Güven hissidir.

Eğer bu zemin aşınırsa, en büyük hasarı gelecek nesiller görür.

Bizim itirazımız bir afişe değil… Bizim itirazımız işte bu zihniyete.

Ama herkes şunu bilsin:

Bu ülkenin vicdanı hâlâ diri;

Bu milletin kalbi hâlâ temiz;

Bu toprakların mayası hâlâ sağlam.

Biz, değerlerimizi savunmaktan vazgeçmeyeceğiz.

Samimiyeti yeniden bu ülkenin ortak dili yapacağız.

Biz umudu büyüteceğiz, umudu.

Çünkü bu ülke, gösterişle değil; adaletle ayağa kalkar.

Propagandayla değil; güvenle güçlenir.”