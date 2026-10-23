Kaynak: Haber Merkezi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İstanbul’da selden etkilenen Ayazağa’da incelemelerde bulundu. Vatandaşların sorunlarını dinleyen Babacan, sel nedeniyle yaşanan zararın yanı sıra fon vurgununun neden olduğu finansal piyasalardaki değer kaybına da değindi.

“131 FONDA KAYBEDİLEN PARALAR VAR”

Babacan, bölgede yaşanan sel hasarına işaret ettikten sonra finansal piyasalarda da büyük bir kayıp yaşandığını söyledi. Fonlarda kaybedilen paralara dikkat çeken Babacan, 131 fonda kayıp olduğunu belirtti. Fonlarda bulunmayan hisse senetlerinin de değer kaybettiğini, halka açık şirketlerin ve sanayi tesislerinin değerinin düştüğünü ifade etti.

“TOPLAM DEĞER KAYBI 150 MİLYAR DOLARI AŞTI”

Babacan, şu anki toplam değer kaybının 150 milyar doları aştığını söyledi. Rakamı somutlaştırmak için tarımsal gelirlerle kıyaslama yapan Babacan, Rize’deki bir yıllık çay üretiminin tamamının 1 milyar dolar, Türkiye’nin bir yıllık fındık hasadının ise 2 milyar dolar tuttuğunu aktardı. Finansal piyasalardaki hasarın 150 milyar dolar olduğunu belirten Babacan, “Gerisini siz hesap edin” dedi.