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Kaynak: Haber Merkezi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yaptığı açıklamada ekonomi yönetimi ve Merkez Bankası'nın mevcut durumuna ilişkin iktidara sert eleştirilerde bulundu.

Ekonomiyi yönettiği dönemde Türkiye'nin milli gelirinin 3 bin 500 dolardan 12 bin 500 dolara yükseldiğini belirten Babacan, Merkez Bankası'nı güçlü rezervlerle devrettiklerini söyledi.

"BU DURUMU İZAH EDEMEZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Merkez Bankası'nın mevcut durumunu açıklayamayacağını savunan Babacan, rezervlerin tek başına değerlendirilmemesi gerektiğini ifade etti.

Babacan, "Çıkıp 'Bu kadar dövizim var' demek yetmez. Cüzdandaki parayı göstermek yerine kredi kartındaki borcu da açıklamak gerekir." sözleriyle ekonomi yönetimini eleştirdi.

"GELMEDİK TAŞ KALMADI"

Erdoğan'ın "Damat kadar başınıza taş düşsün" sözlerine de değinen Babacan, ekonomik krizin toplumun tüm kesimlerini etkilediğini savundu.

Babacan, "Esnafın, çiftçinin, işçinin ve gençlerin başına taş düştü. Bu taşlar ekonominin başını yardı, kırdı." ifadelerini kullanarak mevcut ekonomi politikalarını eleştirdi.