Tüketiciyi yanıltmaya yönelik ambalaj ve gramaj oyunları, sosyal medyada Japonya'dan paylaşılan bir video ile yeniden alevlendi. Japonya'da uygulanan sıfır toleranslı tüketici yasaları gereği, paket üzerindeki görsel ile içinden çıkan ürünün milimetrik ölçüde bile aynı olmak zorunda olması izleyenleri şaşkına çevirdi.

MİLİMETRİK HATAYA CİDDİ İDARİ PARA CEZALARI

Japonya’da hatalı ambalajlamaya karşı uygulanan katı tüketici yasaları, ufacık bir milimetrik sapmayı bile yanıltıcı reklam sayması dikkat çekiyor. Sosyal medya üzerinden bir vatandaş ürünleri tek tek karşılaştırdı.

Paketlerdeki görsel içerikteki ürünün boyutu ve şeklinin aynı olması dikkat çekti. Japonya’da uygulanan yasada paket üzerindeki ürün görselinin gerçek boyutla birebir eşleşmek zorunda. Kurallara uymayan şirketlere milyon liralık davalar açılabiliyor. Hatta yapılan denetimlerde kuralı ihlal eden firmalara durdurma emirleri ve ciddi idari para cezaları da veriliyor.

‘BİZİM ÜLKE TAM TERSİ’

Japonya’da uygulanan yöntemin ardından akıllara ise Türkiye’de uygulanan yöntemler geliyor. Pek çok vatandaş videonun altına Türkiye’deki ürünlerin paketteki gibi görünmemesini göstererek sitem etti. Bazı vatandaşlar ‘Bizim ülke tam tersi’, ‘Biz kandırılmanın da ötesini yaşıyoruz’ ve ‘Türkiye'de de uygulanmalı, her türlü üçkağıt biz de’ yorumları geldi.

TÜRKİYE’DE YASA NASIL İŞLİYOR?

Türkiye’de ise 6502 sayılı Kanun’un 8. maddesine göre; ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan veya satıcı tarafından vaat edilen özellikleri taşımayan ürünler hukuken "ayıplı mal" kabul edilir.

Ambalajın üzerinde bol malzemeli gösterilen bir gıda ürününün içinin boş çıkması veya ambalajda belirtilen "500 gram" ibaresine rağmen ürünün 450 gram olması doğrudan ayıp ürün sayılır. Tespit edildiğinde ise hem tüketicilerin parasını iade etmek zorunda kalır hem uygulamanın satışı durdurulur hem de Ticaret Bakanlığı tarafından milyonlarca liralık idari para cezasına çarptırılır.