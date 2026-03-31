Albaraka Türk Katılım Bankası AŞ, 2025 Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı düzenledi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, genel müdürlük binasında düzenlenen toplantıda, bankanın geçen yıla ait finansal performansı değerlendirilirken, gelecek dönem stratejileri ve yeni yönetim yapısı belirlendi.

Genel Kurul, yıllık faaliyet raporunun müzakeresi, denetçi raporunun okunması ve görüşülmesi, finansal tabloların müzakeresi ve tasdiki, karın kullanımına ve dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin onaylanması ve diğer gündem maddeleri görüşüldü, ayrıca Yönetim Kurulu üyeleri ibra edilmesi kararı verildi.

Ayrıca toplantıda, Albaraka Türk'ün finansal yapısını güçlendirme, dijital katılım bankacılığı yetkinliklerini geliştirme ve Türkiye'nin reel ekonomisini sürdürülebilir, değer odaklı finansmanla destekleme yönündeki kararlı ilerleyişi vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Türk Katılım Bankası Genel Müdürü Malek Temsah, yakın zamanda emekliye ayrılan Genel Müdür Baş Yardımcımız Turgut Simitcioğlu'nu Yönetim Kurulu'na katıldığını belirtti.