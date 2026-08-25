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Kaynak: Haber Merkezi

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Fenerbahçe’nin transfer gündeminde olduğu iddia edilen Ümit Akdağ hakkında açıklama yaptı.

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’nin, savunmaya yerli stoper takviyesi kapsamında 22 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiği ileri sürülmüştü.

ÇAVUŞOĞLU İDDİALARA YANIT VERDİ

HT Spor’da yer alan habere göre Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Ümit Akdağ için kendilerine herhangi bir teklif gelmediğini söyledi.

Böylece genç stoperle ilgili Fenerbahçe iddialarına Alanyaspor cephesinden yanıt gelmiş oldu.

SÖZLEŞMESİ 2028’E KADAR

Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösterilen Ümit Akdağ’ın Alanyaspor ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Genç savunmacı, bu sezon Alanyaspor’un çıktığı 2 maçta da ilk 11’de forma giydi ve karşılaşmalarda 90’ar dakika sahada kaldı.