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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında yarın Fransa'da Olimpik Lyon ile karşı karşıya gelecek.

Kritik mücadele öncesinde açıklamalarda bulunan sarı-lacivertlilerin golcüsü Vedat Muriqi, hem bireysel hazırlığı hem de takımın Lyon karşısındaki planına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'HOCAMIZIN İSTEDİĞİ TAKTİĞİ EZBERLEDİK'

Karşılaşmanın Fenerbahçe ve Türk futbolu açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Muriqi, yoğun maç takvimi nedeniyle sahada hazırlanmak için fazla zamanlarının olmadığını söyledi.

Tecrübeli santrfor, "Çok hazırlanma fırsatımız olmadı ama teorik anlamda futbolcular olarak hocamızın istediği taktiği ezberlemiş durumdayız. Yarın tecrübemizle, kalitemizle Allah'ın izniyle Şampiyonlar Ligi'ne kalmak için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

LYON'UN STOPERLERİNİ ANALİZ EDİYOR

Muriqi, kritik karşılaşmaya bireysel olarak nasıl hazırlandığını da açıkladı. Gol atmaktan önce takıma katkı sağlamayı düşündüğünü belirten golcü futbolcu, Lyon savunmasını özel olarak mercek altına aldığını söyledi.

Kosovalı golcü, "Her zaman söylüyorum, forvet olsam da amacım gol atmak değil, takıma fayda sağlamak istiyorum. Bunlar önemli detaylar. Kıran kırana bir maç olacak. Rakibin stoperlerini analiz ediyorum." ifadelerini kullandı.

'OYNAYA OYNAYA RİTMİMİ BULACAĞIM'

Sezon başında yaşadığı sakatlığın ardından fiziksel durumuna ilişkin de konuşan Muriqi, "Önümüzde maçlar var. Oynaya oynaya ritmimi bulmuş olacağım. Tam hazır olmak, tamamen oynayacağımız maç ve dakikaya göre kendiliğinden oluşacak bir şey" dedi.

'DUYGUSALLIĞI KAPATIP SAHAYA ÇIKACAĞIZ'

Muriqi, Lukaku'nun Fenerbahçe ile ilgili açıklamalarına da değinerek şunları söyledi:

"Lukaku tecrübeli bir oyuncu. Duygusal açıdan baktığımızda açıklamasında haklı. Duygusal açıdan bakmamak elde değil çünkü Fenerbahçe'yi yaşayan, isteyen herkes aynı şeyi düşünüyordur. Biz burada duygusallığı kapatıp normal bir maç gibi sahaya çıkıp varımızı yoğumuzu vereceğiz."