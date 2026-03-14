Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Göztepe ile Alanyaspor 2-2 berabere kaldı. Isonem Park’ta oynanan mücadele, iki takımın da uzun süredir kazanamaması nedeniyle büyük çekişmeye sahne oldu.

Göztepe, henüz 7. dakikada penaltı kazandı. Juan’ın vuruşu kaleciden döndü, ardından topu tamamlayarak takımını 1-0 öne geçirdi. Alanyaspor, 15. dakikada Ianis Hagi’nin golüyle eşitliği sağladı.

İlk yarı golsüz dengeyle tamamlandıktan sonra ikinci yarıda hızlı başlayan Göztepe, 59. dakikada Janderson’un golüyle 2-1 öne geçti. Ancak 90+9. dakikada İbrahim Kaya, Alanyaspor’a 2-2’lik beraberliği getirdi.

Bu sonuçla Göztepe 43, Alanyaspor 28 puana yükseldi. Göztepe gelecek hafta Gençlerbirliği deplasmanına çıkacak, Alanyaspor ise Kocaelispor’u ağırlayacak.