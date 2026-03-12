Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig’de tarihi bir atamaya imza attı.

Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan görevlendirme sonucunda Süper Lig’in 26. haftasında oynanacak Göztepe-Alanyaspor karşılaşmasını Asen Albayrak yönetecek.

SÜPER LİG’DE İLK KADIN ORTA HAKEM

FIFA kokartlı hakem Asen Albayrak, bu görevle birlikte Süper Lig tarihinde orta hakem olarak görev yapan ilk kadın hakem olacak.

Türkiye Futbol Federasyonu daha önce Süper Lig’de kadın hakemlere görev vermiş ancak bu görevler dördüncü hakem olarak gerçekleşmişti.