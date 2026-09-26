Corendon Alanyaspor, 10 Ekim Cumartesi günü sahasında Erzurumspor FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre turuncu-yeşilli ekip, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.
DAR ALANDA OYUNLA TAMAMLANDI
Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. İdman, dar alanda gerçekleştirilen oyunla sona erdi.
Alanyaspor, Erzurumspor FK karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.