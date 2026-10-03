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Kaynak: İHA

Corendon Alanyaspor, milli maç arasında oynadığı hazırlık karşılaşmasında Amed Sportif Faaliyetler'i Oba Stadı'nda konuk etti. Turuncu-yeşilli ekip, rakibini 4-0 mağlup etti.

İBRAHİM KAYA'NIN GOLLERİ İLK YARININ SONUCUNU BELİRLEDİ

Karşılaşmaya hızlı başlayan Alanyaspor, 6. dakikada İbrahim Kaya'nın golüyle öne geçti. 32. dakikada bir kez daha fileleri havalandıran İbrahim Kaya, ilk yarının skorunu 2-0 olarak belirledi.

HAT-TRICK YAPARAK MAÇA DAMGA VURDU

İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Alanyaspor'da İbrahim Kaya, 71. dakikada kendisinin üçüncü, takımının dördüncü değil, üçüncü golünü kaydederek hat-trick yaptı.

73. dakikada Duarte'nin attığı golle farkı dörde çıkaran Alanyaspor, hazırlık karşılaşmasından 4-0 galip ayrıldı.