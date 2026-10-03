Corendon Alanyaspor, milli maç arasında oynadığı hazırlık karşılaşmasında Amed Sportif Faaliyetler'i Oba Stadı'nda konuk etti. Turuncu-yeşilli ekip, rakibini 4-0 mağlup etti.

Alanyaspor Amedspor'u 4 golle mağlup etti - Resim : 1

İBRAHİM KAYA'NIN GOLLERİ İLK YARININ SONUCUNU BELİRLEDİ

Karşılaşmaya hızlı başlayan Alanyaspor, 6. dakikada İbrahim Kaya'nın golüyle öne geçti. 32. dakikada bir kez daha fileleri havalandıran İbrahim Kaya, ilk yarının skorunu 2-0 olarak belirledi.

Alanyaspor Amedspor'u 4 golle mağlup etti - Resim : 2

HAT-TRICK YAPARAK MAÇA DAMGA VURDU

İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Alanyaspor'da İbrahim Kaya, 71. dakikada kendisinin üçüncü, takımının dördüncü değil, üçüncü golünü kaydederek hat-trick yaptı.

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73. dakikada Duarte'nin attığı golle farkı dörde çıkaran Alanyaspor, hazırlık karşılaşmasından 4-0 galip ayrıldı.