59. Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Kupası'nda Gençlerbirliği ile Ankara Keçiörengücü, Eryaman Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Ankara derbisinde kupa Keçiörengücü'nün: Tarihinde ilk kez kazandı - Resim : 1

TARİHİNDE İLK KEZ KAZANDI

İki başkent ekibini buluşturan mücadelede Ankara Keçiörengücü, Halil Can Ayan'ın attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı ve kulüp tarihinde ilk kez TSYD Ankara Kupası'nı kazandı.

Ankara derbisinde kupa Keçiörengücü'nün: Tarihinde ilk kez kazandı - Resim : 2

KUPALAR SAHİPLERİNİ BULDU

Karşılaşmanın ardından düzenlenen törende şampiyon Ankara Keçiörengücü'ne kupasını TSYD Ankara Şubesi Başkanı Murat Tarhan takdim etti.

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Turnuvayı ikinci sırada tamamlayan Gençlerbirliği'ne ise kupası TSYD Ankara Şubesi Asbaşkanı Orhan Kemal Erkılıç tarafından verildi.