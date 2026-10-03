59. Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Kupası'nda Gençlerbirliği ile Ankara Keçiörengücü, Eryaman Stadı'nda karşı karşıya geldi.
TARİHİNDE İLK KEZ KAZANDI
İki başkent ekibini buluşturan mücadelede Ankara Keçiörengücü, Halil Can Ayan'ın attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı ve kulüp tarihinde ilk kez TSYD Ankara Kupası'nı kazandı.
KUPALAR SAHİPLERİNİ BULDU
Karşılaşmanın ardından düzenlenen törende şampiyon Ankara Keçiörengücü'ne kupasını TSYD Ankara Şubesi Başkanı Murat Tarhan takdim etti.
Turnuvayı ikinci sırada tamamlayan Gençlerbirliği'ne ise kupası TSYD Ankara Şubesi Asbaşkanı Orhan Kemal Erkılıç tarafından verildi.