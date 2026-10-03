Emekli ve memurun ocak zammı için yeni hesap: Maaşlar kuruşu kuruşuna ortaya çıktı

Bu tahminlerin maaşlara yansıması halinde halen 70 bin 284 lira olan en düşük memur maaşının 75 bin liranın üzerine çıkması bekleniyor. Hesaplamalar senaryoya göre en düşük memur maaşının 75 bin 140 lira ile 76 bin 305 lira arasında değişebileceğini gösteriyor.