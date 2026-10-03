Milyonlarca emekli ve memurun gözü Ocak 2027’de yapılacak maaş artışına çevrildi. Yılın ikinci yarısındaki enflasyonun belirleyici olacağı zam için üç farklı beklenti anketinden yeni oranlar geldi.
Emekli ve memurun ocak zammı için yeni hesap: Maaşlar kuruşu kuruşuna ortaya çıktı
Ocak 2027’de milyonlarca emekli ve memurun alacağı zam için yeni hesaplamalar yapıldı. Üç farklı beklenti anketine göre SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin zam oranı yüzde 10’u aşabilir. Tahminlerin gerçekleşmesi halinde en düşük emekli ve memur maaşlarının ulaşabileceği rakamlar da belli oldu.Kaynak: Diğer
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı, 2026’nın temmuz-aralık döneminde gerçekleşecek 6 aylık enflasyona göre belirlenecek. Henüz kesinleşmeyen oran için farklı kurumların tahminleri birbirine yakın seviyelerde bulunuyor.
Merkez Bankası anketindeki beklentilere göre 2026 yıl sonu enflasyonunun yüzde 29,61 olması öngörülüyor. Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde temmuz-aralık enflasyonu yüzde 10,07 olacak ve SSK ile Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı da yüzde 10,07 olarak hesaplanacak.
FKB araştırması ise yıl sonu enflasyonunu yüzde 30,39 seviyesinde tahmin ediyor. Bu beklenti gerçekleşirse 6 aylık enflasyonun yüzde 10,73’e ulaşacağı ve emekli zammının da aynı oranda gerçekleşeceği hesaplanıyor.
AA Finans Beklenti Anketi’nde 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29,66 olarak yer alıyor. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında alabileceği zam yüzde 10,11 seviyesinde hesaplanıyor.
Orta Vadeli Program’daki yüzde 28,4’lük yıl sonu enflasyon tahmini ise daha düşük bir zam senaryosuna işaret ediyor. OVP tahmini gerçekleşirse ikinci 6 aylık enflasyon yüzde 9,04 olacak ve emeklilerin zam oranı da bu seviyede oluşacak.
Memur ve memur emeklilerinde ise toplu sözleşme zammının yanı sıra oluşacak enflasyon farkı belirleyici olacak. Hesaplamalara göre toplam artış Merkez Bankası beklentileriyle yüzde 8,01, AA Finans tahminiyle yüzde 8,05, FKB senaryosuyla yüzde 8,66 seviyesine ulaşabilir.
Bu tahminlerin maaşlara yansıması halinde halen 70 bin 284 lira olan en düşük memur maaşının 75 bin liranın üzerine çıkması bekleniyor. Hesaplamalar senaryoya göre en düşük memur maaşının 75 bin 140 lira ile 76 bin 305 lira arasında değişebileceğini gösteriyor.
En düşük memur emeklisi aylığında da yeni rakamlar ortaya çıktı. Mevcut 31 bin 527 liralık aylığın farklı tahminlere göre 33 bin 734 lira ile 34 bin 257 lira arasında bir seviyeye ulaşabileceği hesaplanıyor.
En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı için de dört ayrı senaryo bulunuyor. Mevcut 23 bin 552 liralık tutar; OVP hesabıyla 25 bin 681 liraya, Merkez Bankası anketiyle 25 bin 924 liraya, AA Finans tahminiyle 25 bin 933 liraya, FKB beklentisiyle ise 26 bin 79 liraya çıkıyor. Zam oranları, yılın kalan aylarına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kesinleşecek.