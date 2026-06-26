Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda kaçak alkol ve sahte ürün ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Belirlenen bir işletmenin deposunda yapılan aramalarda, bin kaçak alkol, 750 litre etil alkol, 10 litre viski aroması, 200 adet sahte bandrol ile 235 adet kapüşon ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken, olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.