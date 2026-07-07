Olay, Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde bulunan bir parkta meydana geldi. İddiaya göre 50 yaşındaki Ö.K., Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerdiği öne sürülen ifadeler kullandı. İhbar üzerine Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Kısa sürede tespit edilerek gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri aynı gün tamamlandı. Adliyeye sevk edilen Ö.K., nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.