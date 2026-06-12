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Kaynak: AA

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan "TCG Tarsus" gemisi ile "TCG İmbat" hücumbotu, kapılarını halka açtı. Antalya açıklarında başarıyla icra edilen Denizkurdu-2/2026 Tatbikatı süreçleri kapsamında Alanya Limanı'na yanaşan savaş gemileri, ilçe sakinleri ve limandaki vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.

Ziyaret programı doğrultusunda Alanya Limanı'na gelen çok sayıda vatandaş, askeri deniz platformlarını yakından inceleme şansı yakaladı. Gemileri gezen ziyaretçiler, askeri unsurların güvertelerinde bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

PERSONEL TEKNİK ÖZELLİKLERİ ANLATTı

Ziyaret turları esnasında savaş gemilerinde aktif görev yapan askeri personel, konuklarla yakından ilgilendi. Görevli personeller tarafından vatandaşlara "TCG Tarsus" ve "TCG İmbat" platformlarının sahip olduğu ileri teknik özellikler, operasyonel görev sahaları ve Türk Deniz Kuvvetleri bünyesinde üstlendikleri stratejik faaliyetler hakkında detaylı bilgilendirmeler yapıldı.

Özellikle çocukların, ailelerin ve genç neslin yoğun katılım gösterdiği gözlenen etkinlik takviminde, vatandaşlar Türk Deniz Kuvvetlerinin harekat kabiliyetini yansıtan yerli ve milli askeri platformları ilk elden ve yakından görme deneyimini yaşadı.