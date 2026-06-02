Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dün yılın ilk çeyreğine ait Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerini paylaştı. Buna göre Türkiye, Ocak-Mart 2026 döneminde yüzde 2,5 büyüdü. Ancak bu oran hem piyasa tahminlerinin altında kaldı hem de ekonomideki alarm zillerini, özellikle üretimin kalbi olan sanayi üzerinden yeniden çaldırdı.

SANAYİ DARALIYOR, BİLGİ VE İLETİŞİM UÇUYOR

Ekonomist Alaattin Aktaş, açıklanan verilerde en tehlikeli sinyalin sanayi sektöründen geldiğini vurguladı. İlk çeyrekte GSYH’yi oluşturan sektörler arasında tek küçülen sektör yüzde 0,8 daralma ile sanayi oldu. Üretimin çarkları yavaşlarken, büyümenin lokomotifi diğer sektörler oldu:

Bilgi ve İletişim: %9,5 (En hızlı büyüyen sektör)

Tarım: %4,6

Sanayi: -%0,8 (Tek daralan sektör)

"YIL SONU BÜYÜME HEDEFİ ARTIK OLANAKSIZ"

Türkiye’nin 2025 yılının tamamını yüzde 3,6 büyüme ile kapattığını, bu yılın ilk çeyreğindeki yıllıklandırılmış oranın da yine yüzde 3,6 seviyesinde kaldığını belirten Aktaş, Orta Vadeli Program’daki (OVP) yüzde 3,8’lik yıl sonu hedefinin tutmasının imkansıza yakın olduğunu iddia etti.

Aktaş, bu sert öngörüsünü şu rakamlarla gerekçelendirdi: "Türkiye’nin yüzde 3,8'i yakalayabilmesi için kalan üç çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre ortalama yüzde 4,2 büyümesi gerekiyor. Mevcut eğilimle bunun olanaksız olduğu ortada. Savaşın yarattığı olumsuz küresel iklim ve siyasetteki riskler de eklenince, bu yıl büyümeyi en geniş marjda yüzde 3,0-3,5 arasında beklemek gerekiyor."

DOLAR BAZINDA MİLLİ GELİR NE DURUMDA?

OVP'ye göre 2026 yılı GSYH hedefi 1 trilyon 658 milyar dolar olarak belirlenmişti. TÜİK'in ilk çeyrek sonu itibarıyla açıkladığı yıllıklandırılmış GSYH ise döviz bazında 1 trilyon 639 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

İTO MAYIS ENFLASYONUNU AÇIKLADI: GÖZLER TÜİK’TE!

Büyüme verilerinin yanı sıra iç piyasada gözler enflasyon rakamlarına çevrildi. İstanbul Ticaret Ofisi (İTO), Mayıs ayı İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'ni (TÜFE) yüzde 1,53 olarak duyurdu. İTO verilerine göre İstanbul'da ilk 5 aylık fiyat artışı yüzde 17,76, yıllık enflasyon ise yüzde 36,77 oldu. Vatandaşın belini büken gıda grubundaki yıllık artış ise yaklaşık yüzde 39 düzeyinde gerçekleşti.

TÜİK'E ENFLASYON TEPKİSİ: "3'E 5'E BAKMAMAK GEREK!"

Yazısında TÜİK’in veri açıklama takvimine de değinen Alaattin Aktaş, kurumun normal şartlarda her ayın 3'ünde açıkladığı enflasyon verilerini, bu kez Kurban Bayramı tatili bahanesiyle iki gün erteleyerek 5 Haziran Cuma gününe bıraktığını aktardı.

TÜİK'in büyüme verilerini zamanında (1 Haziran) açıklamasına rağmen enflasyonu yetiştirememesini eleştiren Aktaş, "Anlaşılan TÜİK’e endeks hazırlamak için haziranın ilk iki günü yeterli olmadı. Ya da tatil dönüşü hemen çalışılması tercih edilmedi. Artık '3’e 5’e bakmamak' gerek! Ha 3 Haziran’da açıklanmış, ha 5 Haziran’da... Gelecek oran önemli. İTO’nun yüzde 1,53’lük oranından sonra TÜİK’ten yüzde 1,5-2,0 arası bir oran bekleniyor; yüzde 1,0-1,5 arası gelirse de sürpriz olmaz" ifadelerini kullandı.