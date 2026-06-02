İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının ardından tırmanan gerilimde, İran'ın Washington ile olan diplomatik iletişim kanallarını tamamen askıya aldığını açıklaması piyasalarda şok etkisi yarattı. Jeopolitik risklerin artmasıyla birlikte küresel ölçekte enflasyon endişeleri yeniden körüklenirken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yıl sonundan önce yeni bir faiz artırımına gidebileceği beklentisi fiyatlanmaya başladı.
Altın ve petrol fiyatlarında son durum: Kapalıçarşı gram altın ve brent petrol kaç dolar oldu?
Küresel piyasalar, Washington ve Tahran yönetimleri arasındaki görüşmelerin askıya alınmasıyla adeta deprem yaşıyor. Jeopolitik risklerin tırmanması petrol fiyatlarında yüzde 4’ün üzerinde sert bir sıçramaya neden olurken faiz endişeleri altın, gümüş ve Bitcoin’de satış baskısı yarattı.Hava Demir
Brent Petrol 95 Dolara Merdiven Dayadı
Görüşmelerin tıkanmasıyla birlikte en sert reaksiyon petrol cephesinde görüldü. Brent petrol vadeli işlemleri, yüzde 4'ün üzerinde yaşanan agresif artışın ardından varil başına 95 dolara yakın seviyelerden işlem görmeye başladı.
Altın ve Gümüş Kan Kaybediyor
Jeopolitik krizlerde normal şartlarda "güvenli liman" olarak öne çıkan değerli metaller, bu kez ABD hazine tahvil getirilerinin yukarı yönlü hareket etmesi ve "yüksek faiz" beklentilerinin ağırlık kazanması nedeniyle baskı altında kaldı.
Ons altın, bir önceki seansta başlayan düşüş dalgasıyla birlikte yüzde 1,26 değer kaybederek 4 bin 500 dolar sınırına kadar geri çekildi. Piyasa uzmanı Ilya Spivak, altına yönelik analizinde, "Yukarı yönlü hareket açısından en önemli direnç 4.900 dolar seviyesinde. Altın 5.000 dolar seviyesinde güçlü tutunabilirse, uzun vadeli yükseliş dinamikleri geri dönecektir" yorumunu yaptı. Altındaki bu geri çekilme, küresel gümüş piyasasını da aşağı çekti ve ons gümüşte de satışlar derinleşti.
2 Haziran 2026 Güncel Altın ve Değerli Metal Satış Fiyatları
Küresel piyasalardaki çalkantı, İsrail ile Hizbullah arasındaki sınırlı ateşkes haberleri ve ABD-İran geriliminin gölgesinde yurt içinde Salı gününün ilk saatlerinde fiyatlar şu şekilde listeleniyor:
Gram Altın: 6.642,51 TL
Çeyrek Altın: 10.917,00 TL
Yarım Altın: 21.814,00 TL
Tam Altın: 42.884,72 TL
Cumhuriyet Altını: 43.521,00 TL
Gremse Altın: 107.540,67 TL
Ons Altın: 4.502,09 Dolar
Kripto Para ve Bitcoin'de Likidite Sıkışması Faizlerin uzun süre yüksek kalacağı endişesi ve küresel likiditenin (piyasadaki nakit akışının) ABD tahvillerine kayması, riskli varlıkların başında gelen kripto para piyasasını da vurdu. Haftaya yatay başlayan Bitcoin (BTC), ABD-İran hattındaki kopuşun ardından yönünü aşağı çevirerek 91 bin 450 dolar seviyelerine kadar geri çekildi.
