Altın ve petrol fiyatlarında son durum: Kapalıçarşı gram altın ve brent petrol kaç dolar oldu?

Ons altın, bir önceki seansta başlayan düşüş dalgasıyla birlikte yüzde 1,26 değer kaybederek 4 bin 500 dolar sınırına kadar geri çekildi. Piyasa uzmanı Ilya Spivak, altına yönelik analizinde, "Yukarı yönlü hareket açısından en önemli direnç 4.900 dolar seviyesinde. Altın 5.000 dolar seviyesinde güçlü tutunabilirse, uzun vadeli yükseliş dinamikleri geri dönecektir" yorumunu yaptı. Altındaki bu geri çekilme, küresel gümüş piyasasını da aşağı çekti ve ons gümüşte de satışlar derinleşti.