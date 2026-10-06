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Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ



Farklı canlı türlerin yaşamını keşfetme olanağı sunan Trabzon Tünel Akvaryum ve Kuş Parkı, Trabzon turizmine önemli katkılar sunuyor. Kentin önemli turizm destinasyonları haline gelen tesisleri, yılın ilk 9 ayında yaklaşık 195 bin kişi ziyaret etti.

Zağnos ve Tabakhane vadileri arasında yer alan, 300 metre uzunluğa ve 16 metre genişliğe sahip Trabzon Akvaryum, aralarında Mersin Balığı, Deniz aslanı, Koi, Vatoz, Müren ve Köpek balığının yer aldığı 80 ayrı canlı türü ile ziyaretçileri su altının büyülü dünyasında yolculuğa çıkarıyor. Yerli ve yabancı misafirlerin yanı sıra okul ve öğrenci gruplarının da ilgiyle gezdiği Trabzon Akvaryum’u, yılın ilk 9 aylık döneminde 140 bin 310 yerli ve 29 bin 133 yabancı olmak üzere toplam 169 bin 443 kişi ziyaret etti.

KUŞ PARKI, FARKLI TÜRLERLE İLGİ ÇEKİYOR

Haziran ayında yeniden ziyarete açılan Kuş Parkı da ilgi toplamaya devam ediyor. Aralarında Tavus Kuşu, Sultan papağanı, Amazon papağanı, Çin kazı, Mandarin ördeği, Alaca Baykuş, Kızıl şahin, Atmaca, Zebra İspinozu, Delice Doğan, Gümüş Sülün dahil toplamda 27 farklı türün ve kuş yumurtalarının yer aldığı Kuş Parkı’nı, açıldığı günden bu yana geçen 4 aylık dönemde 24 bin 863 ziyaretçiyi ağırladı.

BAŞKAN KAYA: “MARKA DEĞERİNE KATKI SUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Trabzon Akvaryum ve Kuş Parkı’nın kentin turizm ve sosyal hayatına farklılık katarak ziyaretçiler için farklı bir deneyim sunduğunu dile getirdi.

Ortahisar Belediyesi’nin sosyal tesislerine gösterilen ilgiden memnun olduklarını dile getiren Başkan Kaya, “Akvaryumuz ve Kuş Parkı’mız farklı canlıların hayatını keşfetme olanağı ile misafirlerimizin keyifle vakit geçirebileceği gözde bir ziyaret noktası haline geldi. Trabzon'umuzu turizmde bir adım öne taşıyan bu tür cazibe merkezlerimizi geliştirmeye, şehrimizin marka değerine katkı sunmaya devam edeceğiz. Tüm misafirlerimize bu güzel mekanlara gösterdikleri ilgiden ötürü teşekkür ediyorum” dedi.