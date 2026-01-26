Aziz İhsan Aktaş'ın suç örgütü lideri sıfatıyla tutuksuz yargılanacağı dava, Silivri Cezaevi duruşma salonlarının en büyüğünde görülecek. Yargılama, 27 Ocak ile 20 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, duruşma öncesi aldığı kararla salon erişimini düzenledi.

SANIKLAR ARASINDA BELEDİYE BAŞKANLARI DA VAR

Davada toplam 200 sanık bulunuyor ve bunlardan 34'ü tutuklu. İddianame, başta ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet gibi suçlamaları kapsıyor. Tutuklu sanıklar arasında Avcılar Belediye Başkanı, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı, Adana Seyhan Belediye Başkanı, Adana Ceyhan Belediye Başkanı ve Beşiktaş Belediye Başkanı yer alıyor.

Adıyaman ve Esenyurt belediye başkanları ise tutuksuz yargılanacak.

İddianame ilk hazırlandığında 40 tutuklu sanık bulunurken, sonraki tahliyelerle bu sayı 34'e düştü.

MAHKEMEDEN BASIN KARARI

Gazeteci Muratcan Altuntoprak'ın aktardığına göre Mahkeme, duruşmaya basın mensuplarının katılımını sınırlı tuttu. 20 ulusal ve 5 uluslararası gazetecinin salona alınmasına izin verildi.

Sanıklar, tanıklar, avukatlar ve basın mensuplarından sonra kalan kapasiteye göre sanıkların birinci derece yakınları da içeri girebilecek.