Türkiye dün yaşanan iki büyük provokasyonu uzun süre konuşacağa benziyor.

Sanki, bir anda düğmeye basıldı ve aynı saatte iki büyük olay gerçekleşti.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, DEM Parti Tarsus İlçe Başkanlığı organizasyonunda, saat 19.00 sıralarında 100 kişiyle izinsiz bir yürüyüş yapıldı. Polisin müdahalesiyle yürüyüş saat 20.20 sıralarında dağıldı.

Mersin Valiliği’nin açıklamasına göre, izinsiz gösterinin ardından bir grup bir evin bahçesine girdi. Ev sahibiyle grup arasında tartışma çıktı. Ev sahibi havaya ateş açtı ve binanın balkonunda bulunan Suriye uyruklu B. A.’ya (2002 Halep doğumlu) mermi isabet etmiş oldu.

Gelelim, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü saldırısına…

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Ana Hizmet Binası'nın vatandaş girişinin bulunduğu yola dün saat 20.15 sıralarında maskeli 2 kişi tarafından el yapımı patlayıcı atıldı.

Patlayıcı herhangi bir hasara yol açmadan ekiplerce imha edilirken, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlatıldı.

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada “Olay yeri ve çevresinde uzman ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda el yapımı paylayıcının herhangi bir hasar oluşturmadığı belirlenmiştir. Faillerin kimliklerinin tespiti ve yakalanmalarına yönelik çalışmalar güvenlik birimlerimiz tarafından titizlikle sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

Siyasetçilerden açıklamalar geldi. Açıklama yapan tüm milletvekilleri “provokasyon” değerlendirmesi yapıyorlardı.

Ancak, Pandora’nın Kutusu’nu AKP’ye yakın kalemlerden Mehmet Çek açtı.

Öncelikle bir hatırlatma yapmak lazım…

2014’te 35 il ve 96 ilçede yaşanan olaylarda 37 kişi yaşamını yitirmiş, 326'sı güvenlik görevlisi 761 kişi de yaralanmıştı.

IŞİD’in Eylül-Ekim 2014'te Suriye’nin kuzeyinde Kürtlerin yoğun yaşadığı Kobani bölgesine saldırıları yoğunlaştırması üzerine Türkiye'nin farklı şehirlerinde “Kobani'ye destek” adıyla başlatılan eylemlerle ilgili açılan davada birçok siyasetçiye ağır cezalar verildi.

Kamuoyunda “Kobani” veya “6-8 Ekim olayları” olarak bilinen protesto ve şiddet olaylarıyla ilgili 18'i tutuklu olmak üzere toplam 108 kişi yargılandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Mehmet Uçum'a yakınlığıyla bilinen gazeteci Mehmet Çek, bir günde aynı saatlerde yaşanan iki büyük provokasyona ilişkin “6-8 Ekim olayları” hatırlatması yaptı.

“Devlet daha ne kadar seyredecek” diye soran Mehmet Çek, bugünkü tabloyu 12 yıl öncesine benzetiyordu.

Mehmet Çek şu uyarıyı yaptı:

“Tarsus Gazipaşa Mahallesi'ndeki Rojava eyleminde 1 kişi öldü. Diyarbakır'da emniyete EYP atılıyor. Kızıltepe korku filmi gibi. Caddelerde lastikler yanıyor, çöp bidonları dökülüyor, PKK'lılar sokaklarda devriye geziyor. DEM 6-8 Ekim gibi kaşıyor o cephede yeni bir şey yok ama soru şu; ya devlet? Devlet daha ne kadar seyredecek?”

Mehmet Çek, Pandora’nın Kutusu’nu açtı ve iki büyük provokasyon için uyarı yaptı.

Peki, ne olacak?

Türkiye 12 yıl geriye dönüp siyaset sahnesinde büyük gedikler mi açacak, yoksa siyasetçiler provokasyonları durdurmak için kritik bir adım mı atacak?