Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın yargılandığı 'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davası' dosyasına bağımsız kamu denetçilerinin mütalaası girdi.

İHALELERDE SUÇ OLUŞMADIĞI TESPİTİ

Cumhuriyet gazetesinden Engin Deniz İpek'in haberine göre davaya ilişkin hazırlanan bilimsel mütalaada çok sayıda ihalede suç oluşmadığı tespitine yer verildi.

63 eylemin suçlama konusu yapıldığı dava kapsamında, bir eski Sayıştay uzman denetçisi, bir kamu ihale mevzuatından kaynaklanan nitelikli hesaplama uzmanı ve bir mali müşavir tarafından hazırlanıp 10 Ocak’ta imzalanan bilimsel mütalaada suçlama konusu yapılan ihalelere yönelik teknik görüşler yer aldı. İddianamede yer alan ilk 43 eylemde yapılan ayrıntılı incelemelerde, ihaleler bazında suç oluşmadığı tespitinde bulunuldu.

Dava dosyasında konu edinen ihaleler bazından “ihaleye fesat karıştırmak, edimin ifasına fesat karıştırmak, resmiözel belgede sahtecilik, kamu kurum ve kuruluşları aleyhine dolandırıcılık” suçlarının oluşmadığı aktarıldı.

40’ı tutuklu 200 sanıklı dava 27 Ocak Salı günü İstanbul Silivri’deki Marmara Cezaevi'nde başlayacak.