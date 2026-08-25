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Kaynak: Haber Merkezi



Konya / Fahrettin Ataş / Yeniçağ



Akşehir’de alacak verecek meselesi nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışma, silahlı saldırıya dönüştü. Olayda ağır yaralanan 22 yaşındaki İzzet Şarlakkaya, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayın şüphelisi H.A. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Akşehir Yeni Mahalle’de Halk Ekmek Fabrikası yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, alacak verecek meselesi nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında İzzet Şarlakkaya, silahla vurularak ağır yaralandı. Şarlakkaya’nın omuz ve boyun bölgesinden yaralandığı öğrenildi.

Ağır yaralanan Şarlakkaya, arkadaşları tarafından özel araçla Akşehir Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından çalışma başlatan Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinayet şüphelisi H.A.’yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen H.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.