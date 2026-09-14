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Kaynak: Haber Merkezi

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri, il genelinde okul servis araçlarına yönelik kapsamlı denetim gerçekleştirdi. Servis araçlarının teknik yeterliliğinden emniyet kemeri kullanımına, sürücü belgelerinden rehber personel kontrolüne kadar birçok başlıkta inceleme yapılırken, sürücüler, rehber personel ve öğrenciler de güvenli ulaşım konusunda bilgilendirildi.

EĞİTİM YILININ İLK GÜNÜNDE SERVİSLERE YAKIN TAKİP

Aksaray’da 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencilerin güvenli şekilde okullarına ulaşmasını sağlamak amacıyla Trafik Jandarması ekipleri sahaya indi. 14 Eylül 2026 tarihinde il genelinde gerçekleştirilen denetimlerde, okul servis araçlarının mevzuata uygunluğu titizlikle incelendi.

Sabahın erken saatlerinden itibaren farklı noktalarda konuşlanan ekipler, okul servislerini tek tek durdurarak hem teknik kontroller yaptı hem de güvenli taşımacılık konusunda bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirdi.

SERVİS ARAÇLARI AYRINTILI İNCELENDİ

Denetimler kapsamında yalnızca sürücü belgeleri değil, servis araçlarının öğrenci taşımacılığına uygunluğu da kapsamlı şekilde kontrol edildi.

Trafik Jandarması ekipleri tarafından yapılan kontrollerde şu başlıklar tek tek değerlendirildi:

Servis araçlarının teknik açıdan taşımacılığa uygunluğu,

Sürücülerin sürücü belgeleri ve servis güzergâh izin belgeleri,

Emniyet kemeri kullanımına ilişkin kontroller,

Araçlarda rehber personelin bulunup bulunmadığı,

Öğrenci taşımacılığına ilişkin yasal düzenlemelere uygunluk.

Yetkililer, okul servislerinde güvenlik standartlarının eksiksiz uygulanmasının çocukların güvenli ulaşımı açısından hayati önem taşıdığına dikkat çekti.

SÜRÜCÜ VE REHBER PERSONELE TRAFİK EĞİTİMİ

Denetimlerin önemli bir bölümünü bilgilendirme çalışmaları oluşturdu.

Trafik Jandarması ekipleri, servis şoförleri ve rehber personelle birebir görüşerek;

Genel trafik kuralları,

Güvenli sürüş teknikleri,

Öğrenci taşımacılığında dikkat edilmesi gereken kurallar,

İniş-biniş sırasında alınması gereken güvenlik tedbirleri

konularında bilgilendirme yaptı.

Yetkililer, özellikle okul çevrelerinde hız kurallarına uyulması, öğrencilerin araçtan güvenli şekilde inip binmelerinin sağlanması ve servis içerisinde disiplinin korunmasının önemine vurgu yaptı.

ÖĞRENCİLERE GÜVENLİ SERVİS KULLANIMI ANLATILDI

Denetimler yalnızca sürücülerle sınırlı kalmadı. Trafik Jandarması ekipleri, servis araçlarını kullanan öğrencilere de güvenli yolculuk konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

Öğrencilere;

Emniyet kemerini takmanın önemi,

Araç hareket halindeyken ayağa kalkmama,

Şoförün dikkatini dağıtacak davranışlardan kaçınma,

Servise güvenli şekilde inip binme,

Trafikte dikkat edilmesi gereken temel kurallar

anlatılarak güvenli ulaşım bilinci oluşturulması hedeflendi.

“Çocuklarımızın Güvenliği Her Zaman Önceliğimiz”

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, öğrencilerin güvenliğinin her zaman en önemli öncelik olduğu vurgulandı.

Açıklamada, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul servislerine yönelik denetimlerin yalnızca ilk günle sınırlı kalmayacağı belirtilerek şu mesaj verildi:

“Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın güvenliği her zaman önceliğimizdir. Öğrencilerimizin güvenli şekilde eğitim yuvalarına ulaşımlarının sağlanması amacıyla denetim ve bilgilendirme faaliyetlerimiz eğitim öğretim yılı boyunca aralıksız devam edecektir.”

EĞİTİM BOYUNCA DENETİMLER SÜRECEK

Jandarma ekiplerinin, eğitim öğretim yılı boyunca il genelindeki okul servis araçlarını düzenli aralıklarla denetlemeye devam edeceği bildirildi.

Özellikle kırsal mahallelerden taşımalı eğitim kapsamında okullara gelen öğrencilerin güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla gerçekleştirilecek kontrollerde, hem araçların teknik yeterliliği hem de sürücülerin mevzuata uygun hareket edip etmediği düzenli olarak takip edilecek.

GÜVENLİ EĞİTİM YOLCULUĞU İÇİN ORTAK SORUMLULUK

Uzmanlar, okul servislerinde güvenliğin yalnızca denetimlerle değil, sürücüler, rehber personel, veliler ve öğrencilerin kurallara birlikte uymasıyla sağlanabileceğine dikkat çekiyor. Aksaray İl Jandarma Komutanlığı’nın yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde gerçekleştirdiği bu kapsamlı denetim ve bilgilendirme çalışması, öğrencilerin okullarına güven içinde ulaşmalarını sağlamaya yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.