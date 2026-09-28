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Kaynak: Haber Merkezi

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Aksaray Üniversitesi, 1 Eylül Dünya Barış Günü kapsamında Yükseköğretim Kurulu Bilim İletişim Ofisleri koordinasyonunda düzenlenen “Gazze İçin Bilim Kafe” etkinliğine ev sahipliği yaptı. “Yıkıntılar Arasında Bir Umut: Gazze’de Eğitim ve Filistin Şiirleri” başlığıyla gerçekleştirilen programda, savaş koşullarında eğitimin önemi, Filistinli öğrencilerin yaşadığı zorluklar ve şiirin umut taşıyan dili ele alınırken, katılımcılara duygusal anlar yaşatan Filistin şiirleri dinletisi büyük ilgi gördü.

ASÜ’DE BARIŞ GÜNÜ GAZZE’NİN EĞİTİM MÜCADELESİNE AYRILDI

1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla Türkiye genelindeki üniversitelerde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “Gazze İçin Bilim Kafe” etkinlikleri kapsamında Aksaray Üniversitesi anlamlı bir programa imza attı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı Bilim İletişim Ofisleri koordinasyonunda düzenlenen etkinlikte, “Yıkıntılar Arasında Bir Umut: Gazze’de Eğitim ve Filistin Şiirleri” başlığı altında Gazze’de eğitim hayatını sürdürmeye çalışan öğrencilerin ve akademik çalışmalarını devam ettirmeye çalışan akademisyenlerin yaşadığı zorluklar farklı yönleriyle ele alındı.

Programın temel amacı, savaş ortamında eğitimin karşı karşıya kaldığı güçlükleri görünür kılmak, bilimin ve eğitimin barışın inşasındaki rolüne dikkat çekmek ve Gazze’de yaşamını eğitimle sürdürmeye çalışan insanların sesini akademik ortamda duyurmak oldu.

HAN YUNUS’TA DOĞAN AKADEMİSYENDEN GAZZE TANIKLIĞI

Etkinliğin konuşmacısı, Aksaray Üniversitesi Eskil Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi ve Gazze’nin Han Yunus kentinde dünyaya gelen Doç. Dr. Adil Aksoy oldu.

Moderatörlüğünü Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğretim Üyesi Selim Karagöz’ün üstlendiği söyleşide Doç. Dr. Aksoy, Gazze’de eğitimin savaş koşullarında nasıl ayakta kalmaya çalıştığını, öğrencilerin yaşadığı zorlukları ve akademisyenlerin bilimsel üretimlerini sürdürme mücadelesini değerlendirdi.

Konuşmada, eğitim kurumlarının yalnızca ders verilen mekânlar olmadığı, aynı zamanda toplumların geleceğini şekillendiren önemli yapılar olduğu vurgulandı.

FİLİSTİNLİ ÖĞRENCİLER YAŞADIKLARI EĞİTİM SÜRECİNİ ANLATTI

Programın dikkat çeken bölümlerinden biri de Aksaray Üniversitesinde öğrenim gören Filistinli öğrencilerin deneyimlerini paylaşması oldu.

Filistin’de ortaöğretimlerini tamamladıktan sonra Aksaray Üniversitesine lisans eğitimi için gelen öğrenciler, kendi eğitim süreçlerine ilişkin yaşadıkları deneyimleri, karşılaştıkları güçlükleri ve geleceğe dair umutlarını katılımcılarla paylaştı.

Söyleşide dile getirilen kişisel tanıklıklar, savaşın eğitim üzerindeki etkilerini bireysel yaşam öyküleri üzerinden görünür hale getirirken salonda zaman zaman duygusal anlar yaşandı.

PROF. DR. HATEM ELHATİP YAKINLARINDAN GELEN BİLGİLERİ PAYLAŞTI

Etkinliğe katkı sunan isimlerden biri de Filistin asıllı Aksaray Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hatem Elhatip oldu.

Elhatip, Filistin’de yaşayan yakınlarından aldığı güncel bilgiler doğrultusunda bölgede barınma koşulları, eğitim faaliyetleri ve günlük yaşamın karşılaştığı zorluklara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Paylaşılan bilgiler, savaş ortamında eğitim faaliyetlerinin hangi şartlar altında sürdürülebilmeye çalışıldığını farklı bir perspektiften ortaya koydu.

FİLİSTİN ŞİİRLERİ DUYGUSAL ANLAR YAŞATTI

Program yalnızca akademik söyleşiyle sınırlı kalmadı.

Aksaray Üniversitesi Yunus Emre Değerler Eğitimi Merkezi, Edebiyat Topluluğu ve Yunus Emre Topluluğu iş birliğiyle düzenlenen “Filistin Şiirleri” dinletisi etkinliğe ayrı bir anlam kattı.

Öğrencilerin seslendirdiği şiirlerde Filistin’in kültürel hafızası, umut, özlem ve barış temaları ön plana çıkarken, dinleti salondaki katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.

Şiirlerin, savaşın gölgesinde insanın umut arayışını anlatan güçlü bir anlatım dili sunduğu ifade edildi.

“SAVAŞ ORTAMINDA EĞİTİM BÜYÜK BİR MÜCADELEDİR”

Programın kapanış konuşmasını Aksaray Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yavuz Selim Çakmak yaptı.

Çakmak, konuşmasında savaş dönemlerinde eğitimin önemine ve karşılaşılan zorluklara dikkat çekerek, bu süreçlerden çıkarılması gereken derslerin bulunduğunu ifade etti.

Söyleşiye katkı sunan akademisyenlere teşekkür belgelerini takdim eden Çakmak, eğitimin toplumların geleceğini şekillendiren en önemli unsurlardan biri olduğunu vurguladı.

KATILIMCILARA TEŞEKKÜR BELGELERİ VERİLDİ

Programın sonunda öğretim üyeleri ve öğrencilerin soruları alınarak söyleşi interaktif şekilde tamamlandı.

Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Talat Baran, Filistin şiirlerini seslendiren öğrencilere teşekkür belgelerini takdim ederek etkinliğe katkılarından dolayı teşekkür etti.

Belge takdiminin ardından program toplu hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

BİLİM, EĞİTİM VE KÜLTÜR AYNI ÇATIDA BULUŞTU

Aksaray Üniversitesinde gerçekleştirilen “Gazze İçin Bilim Kafe” etkinliği, Dünya Barış Günü kapsamında bilimin, eğitimin ve kültürel ifade biçimlerinin aynı platformda buluştuğu anlamlı programlardan biri olarak dikkat çekti.

YÖK Bilim İletişim Ofislerinin Türkiye genelinde yürüttüğü etkinlikler kapsamında düzenlenen program, savaş koşullarında eğitimin taşıdığı öneme dikkat çekmenin yanı sıra şiir ve akademik söyleşi aracılığıyla katılımcılara farklı bakış açıları sunarak Dünya Barış Günü’nün ruhuna uygun bir atmosfer oluşturdu.