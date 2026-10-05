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Kaynak: Haber Merkezi



Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde düzenlenen TURQUALITY Bilgilendirme Toplantısı’nda, Aksaraylı sanayicilere küresel markalaşma, finansal destekler ve uluslararası pazarlara açılma fırsatları anlatıldı.

Aksaray’ın üretim kapasitesinin uluslararası pazarlarda daha güçlü bir konuma taşınması ve kentte faaliyet gösteren firmaların küresel ölçekte markalaşma süreçlerinin desteklenmesi amacıyla önemli bir toplantı gerçekleştirildi.

Aksaray Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde düzenlenen TURQUALITY Bilgilendirme Toplantısı, sanayiciler, iş insanları ve firma temsilcilerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda, Türkiye’nin firmalarının uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artırmaya yönelik en kapsamlı destek mekanizmalarından biri olan TURQUALITY Programı hakkında katılımcılara ayrıntılı bilgiler aktarıldı.

SANAYİCİLERE KÜRESEL REKABET İÇİN YOL HARİTASI

Toplantının ana gündemini, Aksaray’da üretim yapan firmaların yalnızca üretim kapasitesini artırmasının ötesinde, markalaşarak dünya pazarlarında kalıcı hale gelmesi oluşturdu.

Program kapsamında firmaların uluslararası pazarlara açılma süreçlerinde yararlanabileceği destekler, başvuru şartları ve kurumsal dönüşüm imkanları ele alındı.

Uzmanlar tarafından gerçekleştirilen sunumlarda özellikle;

TURQUALITY başvuru kriterleri,

Finansal destek mekanizmaları,

Kurumsal dönüşüm ve markalaşma stratejileri,

Uluslararası pazarlara giriş süreçleri,

Global pazar analitiği,

Markaların uluslararası rekabet gücünün artırılması

gibi başlıklar üzerinde duruldu.

Böylece Aksaray’daki firmaların mevcut üretim gücünü küresel marka değerine dönüştürmeleri için izleyebilecekleri yol haritasının ortaya konulması amaçlandı.

AKSARAY’IN ÜRETİM GÜCÜ DÜNYA PAZARLARINA TAŞINACAK

Aksaray son yıllarda sanayi ve üretim altyapısını geliştiren şehirler arasında yer alırken, kentte farklı sektörlerde faaliyet gösteren çok sayıda firma hem iç pazara hem de ihracat pazarlarına yönelik üretim gerçekleştiriyor.

TURQUALITY toplantısında ise bu üretim kapasitesinin markalaşma ve uluslararasılaşma perspektifiyle daha ileri bir noktaya taşınması üzerinde duruldu.

Sanayicilerin küresel rekabet koşullarında yalnızca fiyat ve üretim kapasitesiyle değil; marka değeri, kurumsal yapı, inovasyon, pazarlama ve uluslararası ticaret kabiliyetiyle de öne çıkmasının önemine dikkat çekildi.

Bu kapsamda TURQUALITY’nin sunduğu imkanların Aksaray’daki firmalar açısından değerlendirilmesinin, şirketlerin farklı pazarlara giriş süreçlerinde yeni fırsatlar oluşturabileceği belirtildi.

%50 FİNANSAL DESTEK İMKANLARI MASAYA YATIRILDI

Toplantının dikkat çeken başlıklarından biri de TURQUALITY kapsamında sunulan finansal destek mekanizmaları oldu.

Katılımcılara program kapsamında yer alan destek kalemleri hakkında bilgi verilirken, belirli şartları sağlayan firmaların uluslararası markalaşma süreçlerinde çeşitli desteklerden yararlanabileceği aktarıldı.

Finansal desteklerin yanı sıra şirketlerin kurumsal yapılarının geliştirilmesi, uluslararası pazarlara ilişkin analizlerin yapılması ve markalaşma stratejilerinin oluşturulması gibi alanlar da toplantının önemli gündem maddeleri arasında yer aldı.

“AKSARAY’I DÜNYA PAZARLARINDA GÜÇLÜ MARKALARLA TEMSİL ETMEK İSTİYORUZ”

Aksaray Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Ferdi Gürel, toplantının ardından yaptığı değerlendirmede, etkinliğin temel amacının Aksaray’ın sanayi potansiyelini küresel pazarlara taşımak ve firmaların markalaşma süreçlerine katkı sağlamak olduğunu ifade etti.

Gürel, sanayiciler ve firma temsilcileriyle bir araya gelerek TURQUALITY’nin sunduğu finansal ve kurumsal fırsatları ele aldıklarını belirterek, program kapsamında başvuru kriterlerinden finansal desteklere, kurumsal dönüşüm stratejilerinden global pazar analizlerine kadar birçok başlığın uzmanlar eşliğinde değerlendirildiğini kaydetti.

Gürel, Aksaray’ın dünya pazarlarında güçlü markalarla temsil edilmesi hedefi doğrultusunda sanayicilerle iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

SANAYİCİLER İÇİN YENİ BİR FIRSAT ALANI

TURQUALITY Bilgilendirme Toplantısı, Aksaray’daki firmaların devlet desteklerinden daha etkin biçimde yararlanabilmesi açısından da önem taşıyor.

Özellikle üretim yapan ancak uluslararası pazarlarda marka bilinirliğini artırmak isteyen firmalar açısından programın sunduğu imkanların ayrıntılı biçimde anlatılması, toplantının öne çıkan yönlerinden biri oldu.

Küresel ticarette rekabetin giderek arttığı bir dönemde firmaların sürdürülebilir büyüme sağlayabilmesi için markalaşma, kurumsallaşma, dijital dönüşüm, pazar araştırması ve uluslararası pazarlama gibi alanların önem kazandığına dikkat çekildi.

Toplantıyla birlikte Aksaraylı sanayicilerin bu alanlardaki destek mekanizmaları konusunda doğrudan bilgi sahibi olması hedeflendi.

AKSARAY’IN İHRACAT VİZYONUNA KATKI

Aksaray Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen program, kentin sanayi potansiyelinin yalnızca üretim hacmiyle değil, katma değerli üretim ve güçlü marka oluşumu üzerinden değerlendirilmesi açısından da dikkat çekti.

TURQUALITY gibi destek mekanizmalarının firmalar tarafından daha yakından tanınmasının, Aksaray’da faaliyet gösteren şirketlerin uluslararası pazarlara açılma süreçlerine katkı sunması bekleniyor.

Kentteki sanayi kuruluşlarının dünya pazarlarında daha görünür hale gelmesi, ihracat yapılan ülke ve pazarların çeşitlendirilmesi ve Aksaray merkezli markaların uluslararası bilinirliğinin artırılması, toplantının öne çıkan hedefleri arasında yer aldı.

“HER ADIMDA SANAYİCİMİZİN YANINDAYIZ”

Aksaray Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, üreticilerin küresel rekabet gücünü artırmaya yönelik çalışmaların sürdürüleceğini bildirdi.

İl Müdürü Ferdi Gürel, toplantıya katılan sanayicilere, iş insanlarına ve paydaşlara teşekkür ederek, üreticilerin küresel rekabet gücünü artıracak her adımda Aksaray sanayisinin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Gerçekleştirilen TURQUALITY Bilgilendirme Toplantısı, Aksaray sanayisinin mevcut üretim kapasitesinin uluslararası marka değerine dönüştürülmesi ve kentte faaliyet gösteren firmaların küresel rekabet ortamında daha güçlü bir konuma ulaşması açısından önemli bir buluşma olarak değerlendirildi.