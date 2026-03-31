Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ

HİZMET KAPASİTESİ ARTIYOR

Aksaray İl Özel İdaresi, kırsal altyapı çalışmalarında etkinliği artırmak amacıyla araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda toplam değeri 45 milyon 305 bin TL olan yeni iş makineleri envantere dahil edildi.

Alımı gerçekleştirilen araçların, özellikle kış şartları ve altyapı hizmetlerinde önemli bir ihtiyacı karşılaması bekleniyor.

YENİ ARAÇLAR DİKKAT ÇEKİYOR

Envantere kazandırılan iş makineleri şu şekilde sıralandı:

2 adet damperli, kar bıçaklı ve tuz sericili kamyon – 19.920.000 TL

1 adet çöp kamyonu – 5.385.000 TL

1 adet greyder – 20.000.000 TL

Toplamda 45.305.000 TL’lik yatırım ile İl Özel İdaresi’nin sahadaki gücü önemli ölçüde artırıldı.

ALTYAPI ÇALIŞMALARINA HIZ

Yetkililer, modern ve yüksek performanslı bu araçların özellikle kırsal bölgelerde yürütülen yol, bakım ve temizlik çalışmalarına ciddi katkı sağlayacağını belirtti.

Yeni iş makineleriyle birlikte hizmetlerin daha hızlı, verimli ve kesintisiz yürütülmesi hedefleniyor.

BEKLENTİLER ARTIYOR

Yapılan yatırımın ardından, Aksaray genelinde altyapı hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi ve vatandaş memnuniyetinin artırılması yönünde beklentiler güçlenirken, İl Özel İdaresi’nin önümüzdeki süreçte benzer yatırımlara devam edip etmeyeceği merak konusu oldu.