İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Türkiye Basın Federasyonu tarafından düzenlenen 'Anadolu Sohbetleri' programında gazetecilerle bir araya geldi. Çiftçi, programda gazetecilerin sorularını yanıtlayarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gazeteci Sinan Burhan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturmaları ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş‘la ilgili soruşturma olup olmadığını sordu.

Sinan Burhan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin sorularına verdiği yanıtı sosyal medya hesabından da paylaştı.

Sinan Burhan'ın paylaşımına göre Mustafa Çiftçi'nin açıklaması şöyle:

"Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaşhakkındaki iddialarla ilgili yürütülen işlemleri şöyle ifade edelim : Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaşdönemine ilişkin 2019 yılından bu yana çeşitli iddia ve konularda toplam 49 araştırma / ön inceleme onayı verilmiştir. Mülkiye Müfettişlerince yapılan araştırma / ön incelemeler neticesinde; Teftiş Kurulumuzca 22 ön inceleme raporu düzenlenmiştir.

"6 SORUŞTURMA İZNİNİN 2'SİNİ DANIŞTAY BOZDU"

Bu ön inceleme raporlarında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında 31 konuda; 6 “Soruşturma İzni Verilmesi” ne karar verilmiştir. 31 konu, 6 başlık içinde toplanmıştır. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı hakkındaki 6 soruşturma izninin 2’sini Danıştay bozmuştur.

Ayrıca doğrudan Büyükşehir Belediye Başkanı’nın bilgisi, imzası ve onayı olmadığı tespiti yapılan alt düzey kişileri ilgilendiren konularla ilgili de 25 “Soruşturma İzni Verilmemesi”, kararı alınmıştır. İlgili diğer Belediye görevlileri hakkında ise kısmen “Soruşturma İzni Verilmesine” karar verilmiştir.

"12 ARAŞTIRMA DEVAM EDİYOR"

Herhangi bir suç unsuruna rastlanmayan konularda 18 araştırma raporu düzenlenmiştir. Genel hükümlere göre soruşturma yapılması için 12tevdi raporu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirilmiştir. Mali mevzuata göre işlem yapılması için 1 tevdi raporu Hazine ve Maliye Bakanlığına, Oluşan kamu zararının tahsili için 1 tazmin raporu Ankara Büyükşehir Belediyesine gönderilmiştir. Mülkiye Müfettişlerince yürütülen 12 araştırma / ön inceleme ile ilgili süreç devam etmektedir. Rutin kış teftişleri kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşlarında genel teftiş devam etmektedir.

Biz, hatayı örten değil; hatayla yüzleşen, yanlışı kararlılıkla düzelten bir siyasi anlayışın temsilcileriyiz.

Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da ifade ettiği üzere, “Milletin emanetine sahip çıkmak, bizim en temel sorumluluğumuzdur ve kim olursa olsun yanlış yapanın karşısındayız” sözü bizim için yol gösterici bir esastır. Bu anlayışla; kim olursa olsun, hangi görevde bulunursa bulunsun, milletin hakkına ve hukukuna halel getiren herkes karşısında devletin duruşu nettir. Bugün ortaya çıkan tablo açıkça göstermektedir ki; Türkiye’de denetim mekanizmaları etkin bir şekilde işlemekte, hukuk kararlılıkla uygulanmaktadır. Bu süreçte hiçbir siyasi kimlik ve hiçbir makam, kişilere ayrıcalık sağlamamaktadır. Eğer bir yanlış varsa gereği yapılır; bir eksiklik varsa gecikmeden düzeltilir. Çünkü bizim siyaset anlayışımızda esas olan, milletimizin güvenine layık olmaktır.

Bu nedenle yürütülen soruşturma süreçlerini bir tartışma konusu olarak değil; Türkiye’nin demokratik olgunluğunun, hukuk devletine bağlılığının ve kurumsal gücünün somut bir göstergesi olarak değerlendiriyoruz."