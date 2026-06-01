Aydın'da internet yayıncılığı yapan Aydınpost Haber Sitesi'nin imtiyaz sahibi Yelis Ayaz hakkında tahliye kararı verildi. Yaklaşık 17 gündür tutuklu bulunan Ayaz'ın cezaevinden çıkması bekleniyor.
Yelis Ayaz, AKP Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş'ın oğlunun okula silahla gittiği ve veliler tarafından CİMER'e şikayet edildiği yönündeki iddiaları haberleştirmesi nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında 15 Mayıs'ta gözaltına alınmıştı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ayaz, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
MAHKEME TUTUKLULUĞU KALDIRDI
Soruşturma süreci devam ederken dosyayı değerlendiren Aydın 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Ayaz'ın tahliyesine karar verdi.
Kararın ardından cezaevindeki tahliye işlemlerinin başlatıldığı öğrenildi. Ayaz'ın gün içerisinde serbest bırakılması bekleniyor.
Öte yandan soruşturmanın ve yargı sürecinin devam edeceği belirtildi. Savcılık, söz konusu haberde yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını öne sürerken, Ayaz ve avukatları haberin gazetecilik faaliyeti kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savunuyor.